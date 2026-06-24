La propuesta "Un abrazo azul para Bilbao", diseñada por Juan Manuel Martínez Rodríguez, ha sido elegida como cartel anunciador de la Aste Nagusia 2026. La obra se convertirá en la imagen oficial de las fiestas de Bilbao, que tendrán lugar entre el 22 y el 30 de agosto.

El cartel ha resultado ganador del concurso organizado por el Ayuntamiento de Bilbao para seleccionar la imagen que representará la Semana Grande de este año. La propuesta destaca por su referencia a la identidad de la ciudad y su carácter festivo.