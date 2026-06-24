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Bilbao ya tiene cartel para la Aste Nagusia: "Un abrazo azul para Bilbao"

La obra de Juan Manuel Martínez Rodríguez será la imagen oficial de la Semana Grande de Bilbao, que se celebrará del 22 al 30 de agosto.
BILBAO, 24/06/2026.- El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado este miércoles el cartel ganador que anunciará Aste Nagusia 2026, obra del bilbaíno Juan Manuel Martínez (3d), en un acto en el que ha participado la concejala de Fiestas de la capital vizcaína, Itziar Urtasun (c). EFE/ Miguel Toña
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: "Besarkada urdin bat Bilborako", 2026ko Bilboko Aste Nagusiko kartel irabazlea
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EITB

Última actualización

La propuesta "Un abrazo azul para Bilbao", diseñada por Juan Manuel Martínez Rodríguez, ha sido elegida como cartel anunciador de la Aste Nagusia 2026. La obra se convertirá en la imagen oficial de las fiestas de Bilbao, que tendrán lugar entre el 22 y el 30 de agosto.

El cartel ha resultado ganador del concurso organizado por el Ayuntamiento de Bilbao para seleccionar la imagen que representará la Semana Grande de este año. La propuesta destaca por su referencia a la identidad de la ciudad y su carácter festivo.

Aste Nagusia Bilbao 2024 Ayuntamiento de Bilbao Bilbao Sociedad

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