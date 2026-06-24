El exitoso anime japonés "Naruto", por primera vez en euskera, en la plataforma PRIMERAN de EITB

La plataforma PRIMERAN de EITB sigue reforzando su apuesta por el anime y estrena, por primera vez en euskera, la serie de culto "Naruto". A partir de este jueves, 25 de junio, podremos ver los cinco primeros capítulos, doblados en euskera.

"Naruto" es una serie de animación japonesa basada en el manga homónimo creado por Masashi Kishimoto. El anime fue dirigido originalmente por Hayato Data y producido por la productora japonesa Studio Pierrot.

Naruto es un ninja (shinobi) de la aldea de Konoha, conocido por ser el jinchūriki del Nueve Colas, un zorro demonio sellado dentro de él al nacer, lo que lo llevó a una infancia solitaria y a buscar el reconocimiento de su aldea. En el centro de la historia Naruto Uzumaki, joven ninja que sueña con ser el líder de su aldea y cuyo objetivo es ser Hokage. Amistad, aventura y acción son los ingredientes centrales de la serie, que aborda el desarrollo emocional de forma transversal.

Naruto es uno de los animes más prestigiosos a nivel mundial, con gran éxito a nivel internacional y una amplia comunidad de seguidores y seguidoras. Pese a su éxito, nunca se había doblado al euskera, hasta ahora.

A partir del jueves, se podrá disfrutar en PRIMERAN, entre otros, en las voces de los Iosu Diaz (NARUTO), Igone González (SAKURA), Julen Agirrezabala (SASUKE), Jose Martin Zabala (NARRADOR y SARUTOBI), Pello Artetxe (NINJA 1 e IWANA), Mikel Sagarzazu (NINJA 2 y SHIKAARU), Jon Goirizelaia (NINJA 3 e IRUKA), Iñigo Elosegi (NINJA 4 y BEKKO) y Joseba Cordón (NINJA 5). El doblaje se ha realizado en los estudios Mixer, con Miren Mujika como traductora y adaptadora y Josu Díaz como director de doblaje.