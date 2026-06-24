Osakidetza implanta eTXERTOA para mejorar el control y la seguridad de las vacunas

Osakidetza ha presentado eTXERTOA, una nueva herramienta de escaneo que permite leer de forma automática el lote y la fecha de caducidad de cada vacuna. El objetivo es reforzar la seguridad en la administración de vacunas, reducir errores en el registro manual y mejorar la trazabilidad del proceso.

La iniciativa ha sido presentada en el centro de salud de Miribilla por responsables del Departamento de Salud y de Osakidetza, en el marco del plan de mejora de la seguridad vacunal.

El sistema está en fase piloto en varios centros de la OSI Bilbao-Basurto y, tras su validación, se extenderá de forma progresiva al conjunto de la red sanitaria. El proyecto busca mejorar la trazabilidad de cada dosis desde su recepción hasta su administración, un ámbito considerado clave en la seguridad del paciente.

La herramienta funciona mediante lectura de códigos DataMatrix en cada vial. Tras el escaneo, el sistema muestra un “semáforo” de verificación: verde si la vacuna es válida, amarillo si requiere comprobación manual y rojo si está caducada, lo que bloquea su uso.

En caso de validación correcta, los datos se incorporan directamente a la historia clínica del paciente en pocos pasos, lo que reduce la carga administrativa y evita errores de transcripción manual. Además, la información queda registrada en la cartilla de vacunación digital accesible desde la Carpeta de Salud.

Según Osakidetza, el sistema es seguro y no almacena datos personales, cumpliendo la normativa de protección de datos. También se enmarca en un conjunto de medidas ya en marcha para mejorar la gestión de vacunas, como el control de caducidades, la estandarización logística o la formación de profesionales.

El desarrollo del proyecto prevé una segunda fase tras el verano, en la que la herramienta permitirá una integración más automática de los datos en el sistema clínico, avanzando hacia una mayor digitalización del proceso.

Con esta iniciativa, el Departamento de Salud y Osakidetza subrayan su compromiso con una vacunación más segura, controlada y homogénea en toda la red pública. El sistema refuerza la trazabilidad y la seguridad del paciente en todo el circuito de vacunación.