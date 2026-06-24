Osakidetzak eTXERTOA ezarri du txertoen kontrola eta segurtasuna hobetzeko
Osakidetzak eTXERTOA aurkeztu du, eskaneatzeko tresna berria, txerto bakoitzaren lotea eta iraungitze-data automatikoki irakurtzeko aukera ematen duena. Helburua da txertoak ematean segurtasuna indartzea, eskuzko erregistroan akatsak murriztea eta prozesuaren trazabilitatea hobetzea.
Ekimena Miribillako osasun-zentroan aurkeztu dute Osasun Saileko eta Osakidetzako arduradunek, txertoen segurtasuna hobetzeko planaren esparruan.
Sistema fase pilotuan dago Bilbo-Basurtu ESIko hainbat zentrotan, eta, baliozkotu ondoren, osasun-sare osora hedatuko da pixkanaka. Proiektuaren helburua dosi bakoitzaren trazabilitatea hobetzea da, dosi horiek jasotzen direnetik hartzen diren arte, eremu hori pazientearen segurtasunari dagokionez funtsezkoa baita.
Tresnak DataMatrix kodeak irakurriz funtzionatzen du bial bakoitzean. Eskaneatu ondoren, sistemak egiaztatzeko "semaforo" bat erakusten du: berdea, txertoa baliozkoa bada; horia, eskuz egiaztatu behar bada, eta gorria, iraungita badago, eta horrek txertoa blokeatu egiten du.
Baliozkotuz gero, datuak, zuzenean eta urrats gutxitan, pazientearen historia klinikoan inkatzen dira, eta horrek karga administratiboa murrizten du eta eskuzko transkripzio-akatsak saihesten ditu. Gainera, informazioa txertaketa digitaleko kartillan erregistratuta geratzen da, eta Osasun Karpetatik eskura daiteke.
Osakidetzaren arabera, sistema segurua da eta ez du datu pertsonalik biltegiratzen, datuak babesteko araudia betetzen baitu. Txertoen kudeaketa hobetzeko abian dagoen neurri multzoan kokatzen da, iraungipenen kontrolean, estandarizazio logistikoan edo profesionalen prestakuntzan hartutako neurriekin batera.
Uda ostean, bigarren fasea hasiko da. Fase horretan, tresnak aukera emango du datuak sistema klinikoan modu automatikoagoan integratzeko eta prozesua digitalizatzeko.
Ekimen horrekin, sare publiko osoan txertaketa seguruagoa, kontrolatuagoa eta homogeneoagoa egiteko konpromisoa azpimarratu dute Osasun Sailak eta Osakidetzak. Sistemak trazabilitatea eta segurtasuna indartzen ditu, txertaketa-zirkuitu osoan.
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