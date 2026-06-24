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Albiste izango dira: Bero handiko azken eguna, Sanchezen azalpenak Kongresuan eta Gasteizko eta Bilboko Aste Nagusiko eta Gasteizko jaietako kartelen aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

FOTODELDIA BILBAO, 23/06/2026.- Un joven se refresca en una fuente frente al Museo Guggenheim Bilbao este martes en que Euskadi afronta la segunda jornada en alarma roja por temperaturas extremas, que se espera que ronden los 40 grados en todo el territorio excepto en la costa, donde el aviso es amarillo y las temperaturas alcanzarán los 35 grados. EFE/ Miguel Toña
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Azken eguna muturreko beroarekin: badirudi gaur izango dela muturreko beroa pairatuko dugun azken eguna, baina termometroek 40 gradu inguruan jarraituko dute, atzo bezala. Bihartik aurrera, tenperaturak arinduz joatea espero da, eta egunaren amaieran ekaitzak jo lezake. 

- Sanchezen azalpenak Kongresuan:  Diputatuen Kongresua Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen agerraldiaren zain dago. Dirudienez, ustelkeriaren aurkako hitzaldia egingo du, eta, ziur aski, oposizioko liderraren aurka egingo du. Aste honetan jakin da Abalos ministro ohiari zer kartzela-zigor jarri dioten; Zapateroren eta Leire Diezen auziak ere mintzagai izango dira.

- Gasteizko eta Bilboko Aste Nagusiko kartelen aurkezpena: Gaur goizean, Bilboko Aste Nagusiko eta Gasteizko jaiak iragartzeko kartelak ezagutuko ditugu. Andre Maria Zurirako programa 11:00etan plazaratuko da, 11:30ean, Bizkaiko hiriburuko Aste Nagusikoa. 

Bero-boladak Bilboko Aste Nagusia 2025 Gasteiz Pedro Sanchez Gizartea

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