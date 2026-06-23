Froga batzuen abal judiziala egiaztatzen ez bada, kasua baliogabea izatea planteatu du Zapaterok
Espainiako Gobernuko presidente ohiak hainbat idatzi igorri dizkio epaileari, Plus Ultra airelinearen erreskatearen inguruko eraginen trafikoko sare baten ustezko buruzagi moduan ikertu gisa deklaratu ostean.
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak Plus Ultra auzia baliogabetzeko aukera dagoela esan du, buruzagi sozialista ohia "inputatzea" eragin zuten elkarrizketak aztertzea baimendu zuen ebazpen judiziala legalki baliozkoa dela egiaztatzen ez bada.
Zapateroren defentsak hainbat idazki bidali dizkio Jose Luis Calama epaileari, eta bertan ohartarazi dio, baimenik ezean, elkarrizketa horiek "prozeduratik kanpo" utzi behar direla, "horrek dakartzan ondorio prozesalekin", eta horrek, "hala badagokio, baliogabetasun-intzidentea sustatzea" ekarriko lukeela.
Alde batetik, Zapaterok epaileari eskatu dio Miguel Palomero abokatuari konfiskatutako disko gogor bat aztertzeko baimena eman zuen ebazpen judizial arrazoitua galdegin diezaiola Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzari. Palomero kasuan ikertuta dago, eta gailu horretan ikertzaileek aztertutako WhatsAppeko mezuak eta dokumentazioa daude.
Izan ere, presidente ohiaren defentsak adierazi duenez, ez du dispositiboa aztertzeko baimena eman zuen ebazpenik aurkitu.
Gaineratu duenez, ebazpen arrazoitu bidezko baimenik ez balego, prozeduraren funtsezko bermeak “erabat" hautsiko lirateke. Izan ere, kasu horretan, polizia-jarduerak Konstituzioaren kontrakoak izango lirateke, komunikazioen sekreturako, intimitaterako eta datu pertsonalen babeserako oinarrizko eskubideak urratuko lituzketelako.
"Bermeen funtsezko defizitaren ondorioz, UDEFek aztertu zuen gailu horren edukia eta, bereziki, aztertutako WhatsAppeko elkarrizketak prozeduratik kanpo utzi behar dira", adierazi du, eta gaineratu baliogabetze-intzidente bat sustatu ahal izango lukeela ebazpen judizialik ez badago.
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