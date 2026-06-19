Hauek dira Zapaterok Plus Ultra auziko epailearen aurrean egindako deklarazioaren pasarte nabarmenenak
Espainiako Gobernuko presidente ohiak ukatu egin zuen Plus Ultra aire konpainiaren erreskatean inolako esku hartzerik izan zuela eta bere bulegoan egindako miaketan aurkitutako bitxien inguruan erantzutea saihestu zuen.
Jose Luis Rodriguez Espainiako Gobernuko presidente ohiak Plus Ultra auziaren instrukzioa egiten ari den Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean deklaratu zuen asteazkenean, hiru orduz. Gobernuburu ohiak ukatu egin zuen Plus Ultra aire konpainiaren erreskatean inolako esku hartzerik egin izana eta bere bulegoan egindako miaketan aurkitutako bitxien inguruan erantzutea saihestu zuen.
Hauek dira Zapaterok epailearen aurrean egindako deklarazioaren pasarterik nabarmenenak:
"Ez nuen inolako eraginik izan Plus Ultraren erreskatean". Aire konpainiak 53 milioi euroko dirulaguntza publikoa jaso zuen 2021ean, eta presidente ohiari egozten zaio enpresaren alde egin izana, komisioen truke eta eraginen trafiko sare baten buru zela.
"Ez SEPIren (Industria Partaidetzarako Espainiako Sozietatea) aurrean, ez langile publiko, ez gobernu, ez inoren aurrean. Ez nuen inorekin hitz egin Plus Ultraren erreskateari buruz", adierazi zuen.
"Nik dei bat egin nien, arreta eskaini ziezaioketen jakiteko". Zapaterok onartu zuen esku hartu zuela Banco Santanderrek Plus Ultrari jaramon egin ziezaion, baina azpimarratu zuen ez zuela inola ere esku hartu finantzazioa eman ziezaioten.
"Ez dut inoiz inorekin hitz egin 'offshore' sozietateen inguruan eta ez dakit zer den ere".
"Ez dut posta elektronikoa erabiltzen, dena Gertrudis Alcazarrek egiten du". Zapaterok bere idazkari Gertrudis Alcazarren eraginkortasuna nabarmendu zuen.
"Ez dira 'ad hoc' egindako txostenak enpresa batentzat". Analisis Relevante aholkularitzaren bitartez egindako txostenak "orokorrak" zirela azpimarratu zuen Zapaterok, ez enpresa batentzat egindakoak.
"Nire alabekin kolaboratzea proposatu nion Julio Martinezi (Analisis Relevanteko burua)".
"Nire ustez, ondo egiten dute lan, langileak dituzte. Egin zezaketen, baina inoiz ez dute kontraturik egin administrazio publiko batekin eta ez dira inoiz aurkeztu lehiaketa publiko batera".
"Kafe bat hartu nuen Escrivarekin, eta ez dut Bartolome Lora ezagutzen".
"Ni ez naiz ama nagusia, epaile instruktorea baizik", esan zion Calamak Zapaterori.
"Ditxosozko bitxiak". Calama epaileak "ditxosozko bitxiak" aipatuz egindako galderari erantzunez, astebetean edo 10 egunetan azalpenak emateko konpromisoa hartu zuen Zapaterok.
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