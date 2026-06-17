Epaileak ez dio kautelazko neurririk ezarri Zapaterori, ez baitu ihes egiteko eta frogak suntsitzeko arriskurik ikusi
Epailearen esanetan, “ez ditu ezeztatu inputazio autoan jasotako delitu zantzu arrazoizkoak”.
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak ez dio kautelazko neurririk ezarriko Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodriguez Zapaterori, Plus Ultra auziagatik ikertu gisa deklaratu ondoren. Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak pasaportea kentzea eskatu zuen, baina epaileak ez du ihes egiteko arriskurik ikusi, ezta frogak suntsitzeko aukerarik ere.
Asteazken honetan emandako autoan, Calamak baztertu egin ditu fiskaltzak eskatutako neurriak: pasaportea kentzea, Espainiatik irtetea debekatzea eta hamabostean behin epaitegian agertzera behartzea.
Behin-behineko espetxealdia eskatzen zuten
PPk gidatutako herri akusazio bateratuak bat egin zuen eskaera horrekin. Voxek, Hazte Oirrek, Liberumek eta Iustitia Europak, berriz, behin-behineko espetxealdia eskatu zuten modu subsidiarioan, PSOEko buruzagi ohiarentzat.
Hala ere, epaileak Zapaterori eskatu dio telefono mugikor zenbaki bat eta posta elektroniko helbide bat emateko, epaitegiak “berehala lokalizatu ahal izan dezan”.
Autoan jasotzen denez, kautelazko neurriak ezartzeak “azterketa bereziki zorrotza” eskatzen du, oinarrizko eskubideen aldez aurreko murrizketa dakarrelako, eta hori delitu zantzuak eta egiaztatutako arrisku prozesalak badaude eska daiteke soilik.
Calamaren iritziz, Zapaterok “ez ditu ezeztatu inputazio autoan azaldutako delitugintzaren zantzu arrazoizkoak”. Epailearen esanetan, zantzu horiek hainbat froga iturritatik datoz.
Horien artean aipatu ditu miaketetan eta erregistroetan atzemandako gailuen edukia, Plus Ultrari Gobernuak emandako laguntza publikoarekin lotutako funtsen aztarna hainbat banku-kontutan, eta ordainketa horiek bideratzeko ustez bitarteko gisa erabilitako merkataritza-sozietateen jarduna.
Ondorioz, epaileak ez du beharrezkotzat jo Zapateroren aurkako kautelazko neurririk ezartzea. Ikerketak aurrera jarraituko du.
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