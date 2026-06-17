Caso Plus Ultra
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El juez descarta imponer a Zapatero medidas tras su declaración: no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas

El magistrado indica que "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación”.

MIAKETA

Registro del despacho de Zapatero. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Epaileak ez dio kautelazko neurririk ezarri Zapaterori: ez du ihes egiteko edo frogak suntsitzeko arriskurik ikusi
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Agencias | EITB

Última actualización

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado imponer medidas cautelares, como la retirada del pasaporte pedida por la Fiscalía Anticorrupción, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado por el 'caso Plus Ultra', al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Así lo ha hecho en un auto de este miércoles, en el que el juez descarta acordar las medidas solicitadas por Anticorrupción, que había pedido la retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencia quincenal ante el juzgado.

Solicitaban prisión provisional

La acusación popular unificada, que lidera el PP, se ha adherido a esa petición, si bien acusaciones como Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa han solicitado, de forma subsidiaria, prisión provisional para el exlíder socialista.

Con todo, Calama requiere a Zapatero que le facilite un número de teléfono móvil y un correo electrónico que "permitan su inmediata localización" por parte del juzgado.

El juez indica en su auto que adoptar una medida cautelar "exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado".

A su juicio, Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba".

Destaca entre ellas el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros, la trazabilidad de diversas transferencias entre sus cuentas bancarias en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a Plus Ultra y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar esos pagos.

Corrupción Política Psoe Política

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