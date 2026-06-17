El juez descarta imponer a Zapatero medidas tras su declaración: no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas

La acusación popular unificada, que lidera el PP, se ha adherido a esa petición, si bien acusaciones como Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa han solicitado, de forma subsidiaria, prisión provisional para el exlíder socialista.

Con todo, Calama requiere a Zapatero que le facilite un número de teléfono móvil y un correo electrónico que "permitan su inmediata localización" por parte del juzgado.

El juez indica en su auto que adoptar una medida cautelar "exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado".

A su juicio, Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba".

Destaca entre ellas el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros, la trazabilidad de diversas transferencias entre sus cuentas bancarias en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a Plus Ultra y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar esos pagos.