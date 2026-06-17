Zapatero niega en la Audiencia Nacional haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra
El expresidente del Gobierno de España, que ha accedido por la puerta principal del edificio, declarará por el rescate de Plus Ultra y sus joyas.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, según han indicado fuentes jurídicas.
El expresidente del Gobierno ha comenzado a declarar a las 9:12 horas de este miércoles y ha contestado a las preguntas del juez hasta las 11:00, cuando se ha celebrado un receso tras el cual continuará la declaración ante el magistrado de Zapatero por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de esta aerolínea a cambio de comisiones.
Los delitos investigados
Zapatero está contestando primero a las preguntas del magistrado y se espera que continúe con las que le formule su abogado, Víctor Moreno, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.
En la declaración está presente también la Fiscalía y la acusación popular, unificada en el Partido Popular, cuyo letrado Alberto Durán ha sido el único por parte de las acusaciones en poder acceder a la sala. A la entrada, los letrados han tenido que dejar sus móviles, según las fuentes consultadas.
Como hizo al conocerse su imputación, Zapatero ha insistido ante el extenso interrogatorio del juez en que no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra, negando así la principal tesis de la investigación, según apuntan fuentes jurídicas.
Pese a defender su inocencia, el juez le sitúa en el "vértice" de una trama de tráfico de influencias, para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.
El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a las 08:48 horas a la Audiencia Nacional. Zapatero ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.
Gran expectación
Cientos de periodistas han aguardado apostados detrás de las vallas que bordean el recinto de la sede de la Audiencia Nacional la llegada del primer expresidente del Gobierno en España en tener que declarar como imputado, en un ambiente en el que también ha habido protestcas.
Un día histórico aderezado también por la expectación mediática -con las entradas de los reporteros en sus respectivos programas narrando el momento- y la férrea vigilancia policial alrededor del tribunal y la mítica calle de Génova, en la que cada pocos minutos asoma una camioneta de la asociación Hazte Oír, acusación popular.
Una tensa expectación, primero por su entrada a declarar y ahora por su salida, que contrasta con la relajante música de un cuarteto de cuerda y flauta travesera que se ha instalado en el parque de Villa de París en el que se ubican las instalaciones de la Audiencia Nacional.
Durante la espera del vehículo que ha dejado en la puerta de entrada al tribunal a José Luis Rodríguez Zapatero también se podían escuchar consignas contra el expresidente vertidas desde un megáfono tales como "la ley es para todos, se acaban vuestros chollos" y "paso a la Justicia, fin de la codicia".
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