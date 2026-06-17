Zapatero está contestando primero a las preguntas del magistrado y se espera que continúe con las que le formule su abogado, Víctor Moreno, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

En la declaración está presente también la Fiscalía y la acusación popular, unificada en el Partido Popular, cuyo letrado Alberto Durán ha sido el único por parte de las acusaciones en poder acceder a la sala. A la entrada, los letrados han tenido que dejar sus móviles, según las fuentes consultadas.

Como hizo al conocerse su imputación, Zapatero ha insistido ante el extenso interrogatorio del juez en que no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra, negando así la principal tesis de la investigación, según apuntan fuentes jurídicas.

Pese a defender su inocencia, el juez le sitúa en el "vértice" de una trama de tráfico de influencias, para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a las 08:48 horas a la Audiencia Nacional. Zapatero ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.