Zapaterok ukatu egin du Auzitegi Nazionalean Plus Ultraren alde eraginik baliatu izana
Espainiako Gobernuko presidente ohiak Plus Ultra auzian deklaratu behar zuen hasieran, baina azkenean bulegoan atzeman dizkioten bitxiengatik ere egin behar du.
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak ukatu egin du Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean Plus Ultra aire konpainiaren alde eraginik baliatu izana, iturri juridikoek adierazi dutenez. Airelineak 53 milioi euroko laguntza publikoa jaso zuen 2021ean.
Zapatero goizeko 09:12an hasi da deklaratzen, eta 11:00ak arte erantzun die epailearen galderei. Ondoren etenaldia egin dute, eta, amaitutakoan, deklarazioarekin jarraitu du. Plus Ultra auzian ikertzen ari dira Zapatero, ustez aire konpainia haren aldeko eragin trafiko sare baten buru izatea egotzita, komisioen truke.
Ikertutako delituak
Lehenik epailearen galderei erantzuten ari zaio, eta ondoren bere abokatu Victor Morenoren galderei erantzutea espero da. Auzian eragin trafikoa, erakunde kriminala, dirua zuritzea eta dokumentuak faltsutzea ikertzen ari dira. Horrez gain, epaileak duela gutxi zerga delitua eta kontrabandoa ere egotzi dizkio, bere bulegoko kutxa gotor batean gordeta zituen eta Poliziak atzemandako ia 80 bitxirekin lotuta. Bitxi horiek 1,3 milioi euroko balioa dutela kalkulatu dute.
Deklarazioan Fiskaltza eta herri akusazioa ere bertan dira; azken hori Alderdi Popularrak ordezkatzen du. Akusazioen aldetik, Alberto Duran abokatua izan da aretora sartzeko aukera izan duen bakarra. Iturrien arabera, sartu aurretik abokatuek telefono mugikorrak kanpoan utzi behar izan dituzte.
Inputazioa ezagutu zenean egin bezala, Zapaterok berriro azpimarratu du ez duela inolako administrazio publikoren aurrean esku hartu Plus Ultraren alde. Horrela, ikerketaren hipotesi nagusia ukatu duela diote iturri juridikoek.
Bere errugabetasuna defendatu arren, epaileak eragin trafiko sare baten "erpinean" kokatu du. Epailearen ustez, Zapaterok "maila handiko harreman instituzional eta enpresarialak" jarriko lituzke sare horren zerbitzura, hirugarrenen aldeko erabakiak eta abantailak lortzeko; bereziki, Plus Ultraren alde.
Zapatero 08:48an iritsi da Auzitegi Nazionalera. Eraikinaren sarrera nagusitik sartu da, epaileek erabiltzen duten atetik, eta ez bisitarientzat ohikoa denetik. Gobernuko Presidentetzak hala eskatuta egin du, eta Auzitegi Nazionalak baimena eman dio.
Ikusmina auzitegian
Zapatero Auzitegi Nazionalera iritsi denean, ehunka kazetari zituen zain, bai Estatukoak, bai nazioartekoak. Izan ere, inoiz inputatu gisa deklaratu behar duen lehen presidente ohia da, eta ikusminak muga guztiak zeharkatu ditu.
Auzitegiaren kanpoaldean Hazte Oir eskuin muturreko elkartearen jarraitzaileak ere izan dira, Zapateroren aurkako aldarriak oihukatzen, eta, paraleloan, kontrastea ekarri duen pasadizo bat: Retiro parketik entzuten zen musika klasikoa izan da pelikula honen soinu-banda.
Zure interesekoa izan daiteke
Aurrekontuak onartu ezean, hauteskundeak deitzea eskatu dio EAJk Sanchezi
Jeltzaleek gehiengo parlamentarioa galdu izana leporatu diote Gobernuari, eta Sanchezek esan du alderdiekin negoziatuko duela kontuak aurrera ateratzeko.
Bizimodu duina bermatzeko politikei buruzko eztabaida monografikoa Legebiltzarrean
EH Bilduko Pello Otxandianok zerga eta etxebizitza erreforma proposatu du, Hernandezek (Sumar) gehien dutenek gehiago ordaintzea eskatu du eta Martinezek (Vox) "etxekoentzako" baliabideak lehenestea.
Gizon bat atxilotu dute Enrique Maya Iruñeko alkate ohiari egindako erasoarekin lotura duelakoan
Joan den ekainaren 9an, Iruñeko alkate ohia iraindu eta kolpatu zuten Estafeta kalean, baina ez zen zauritu. Mayak gertakaria salatu egin zuen, eta ustezko egilea atxilotu dute orain, segurtasun-kamerak aztertu ondotik.
Albiste izango dira: Zapateroren deklarazioa Auzitegi Nazionalean, lehendakariari elkarrizketa eta Azkena Rock jaialdiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales: “Neurri nagusia etxebizitza gizarte funtsa da, eta 2027ko aurrekontura begira neurri berriak sartuko ditugu”
Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du etxebizitzaren arazoa ezin dela "egun batetik bestera" konpondu, eta uste du legealdiaren bigarren erdian ereindakoaren lehendabiziko fruituak jasoko direla.
Lehendakaria: "Sanchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko ditu, gardentasunez"
Euskal Telebistan elkarrizketa egin du Imanol Pradales lehendariak, agintaldiaren erdira iritsi denean. Espainiako gobernuburuak "zentzua eman" behar dio legealdiaren azken txanpari, adibidez, transferentzien negoziazioan. Horri dagokionez, aurreratu du Transferentzien Batzorde Mistoa datorren astelehenean, ekainaren 22an, bilduko dela.
Lehendakaria: "Aukera eman behar zaie Enplegu Legearen inguruan zabalik dauden negoziazioei"
Imanol Pradales lehendakariak "itxasopentsu" ikusten du enplegu publikoan euskara eskakizunak arautuko dituen legea adosteko EAJren eta EH Bilduren arteko negoziazioa. Ekainaren 25ean egingo da gaiaren inguruko bozketa Eusko Legebiltzarrean.
Kongresuko Mahaiak ez ditu onartu hauteskundeak aurreratzea eskatzen zuten Juntsen eta PPren zuzenketak
Bilera telematiko batean, Mahaiaren gehiengoa (PSOE eta Sumar) osatzen duten alderdiek argudiatu dute eskumen hori Gobernuko buruarena dela esklusiboki, eta ez botere legegilearena.
Zapaterok bitxiengatik ere deklaratuko du asteazken honetan, Calama epaileak atzeratzea ukatu ostean
Espainiako gobernuburu ohiaren defentsak atzerapena eskatu zion Calama epaileari, gutxienez 1,3 milioi euroko balioa duten bitxien jatorriari buruzko dokumentazioa biltzeko denbora gehiago edukitzeko. Ferrazko bere bulegoan aurkitutako bitxiengatik kontrabando eta zerga delituak leporatu dizkio.