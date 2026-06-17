PLUS ULTRA AUZIA

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Zapaterok ukatu egin du Auzitegi Nazionalean Plus Ultraren alde eraginik baliatu izana

Espainiako Gobernuko presidente ohiak Plus Ultra auzian deklaratu behar zuen hasieran, baina azkenean bulegoan atzeman dizkioten bitxiengatik ere egin behar du.

18:00 - 20:00
Zapatero, Auzitegi Nazionalera iristen. EFE

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Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak ukatu egin du Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean Plus Ultra aire konpainiaren alde eraginik baliatu izana, iturri juridikoek adierazi dutenez. Airelineak 53 milioi euroko laguntza publikoa jaso zuen 2021ean.

Zapatero goizeko 09:12an hasi da deklaratzen, eta 11:00ak arte erantzun die epailearen galderei. Ondoren etenaldia egin dute, eta, amaitutakoan, deklarazioarekin jarraitu du. Plus Ultra auzian ikertzen ari dira Zapatero, ustez aire konpainia haren aldeko eragin trafiko sare baten buru izatea egotzita, komisioen truke.

Ikertutako delituak

Lehenik epailearen galderei erantzuten ari zaio, eta ondoren bere abokatu Victor Morenoren galderei erantzutea espero da. Auzian eragin trafikoa, erakunde kriminala, dirua zuritzea eta dokumentuak faltsutzea ikertzen ari dira. Horrez gain, epaileak duela gutxi zerga delitua eta kontrabandoa ere egotzi dizkio, bere bulegoko kutxa gotor batean gordeta zituen eta Poliziak atzemandako ia 80 bitxirekin lotuta. Bitxi horiek 1,3 milioi euroko balioa dutela kalkulatu dute.

Deklarazioan Fiskaltza eta herri akusazioa ere bertan dira; azken hori Alderdi Popularrak ordezkatzen du. Akusazioen aldetik, Alberto Duran abokatua izan da aretora sartzeko aukera izan duen bakarra. Iturrien arabera, sartu aurretik abokatuek telefono mugikorrak kanpoan utzi behar izan dituzte.

Inputazioa ezagutu zenean egin bezala, Zapaterok berriro azpimarratu du ez duela inolako administrazio publikoren aurrean esku hartu Plus Ultraren alde. Horrela, ikerketaren hipotesi nagusia ukatu duela diote iturri juridikoek.

Bere errugabetasuna defendatu arren, epaileak eragin trafiko sare baten "erpinean" kokatu du. Epailearen ustez, Zapaterok "maila handiko harreman instituzional eta enpresarialak" jarriko lituzke sare horren zerbitzura, hirugarrenen aldeko erabakiak eta abantailak lortzeko; bereziki, Plus Ultraren alde.

Zapatero 08:48an iritsi da Auzitegi Nazionalera. Eraikinaren sarrera nagusitik sartu da, epaileek erabiltzen duten atetik, eta ez bisitarientzat ohikoa denetik. Gobernuko Presidentetzak hala eskatuta egin du, eta Auzitegi Nazionalak baimena eman dio.

Ikusmina auzitegian

Zapatero Auzitegi Nazionalera iritsi denean, ehunka kazetari zituen zain, bai Estatukoak, bai nazioartekoak. Izan ere, inoiz inputatu gisa deklaratu behar duen lehen presidente ohia da, eta ikusminak muga guztiak zeharkatu ditu.

Auzitegiaren kanpoaldean Hazte Oir eskuin muturreko elkartearen jarraitzaileak ere izan dira, Zapateroren aurkako aldarriak oihukatzen, eta, paraleloan, kontrastea ekarri duen pasadizo bat: Retiro parketik entzuten zen musika klasikoa izan da pelikula honen soinu-banda.

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