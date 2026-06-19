Frases destacadas de la declaración de Zapatero ante el juez del caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero declaró este miércoles durante tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra. Estas son las frases más destacadas del interrogatorio en el que negó haber influido en el rescate de la aerolínea y evitó responder sobre las joyas de su despacho.

"No he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra". Con esta afirmación, Zapatero quiso desmentir cualquier sospecha de haber obtenido beneficios de una supuesta mediación para que Plus Ultra recibiera la ayuda de 53 millones de euros.

"Ni ante la SEPI ni ante ningún empleado público ni ante ningún miembro del Gobierno ni ante absolutamente nadie. No hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra", aseguró.

"Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender". Zapatero admitió que intercedió para que el Banco Santander atendiera a Plus Ultra, si bien matizó que en ningún caso intercedió para que le dieran financiación.

"No he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore', y es que ni sé lo que es".



"No uso correos electrónicos, porque todo lo hace Gertrudis Alcázar". El expresidente del Gobierno español hizo alarde de la eficacia de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

"No son informes 'ad hoc' para una empresa o para la actividad de una empresa". Cuando el juez comenzó a preguntarle si interactuó con las empresas para las que elaboró informes a través de la consultora Análisis Relevante, Zapatero precisó que él no elaboraba informes 'ad hoc' sino que eran "generales".

Propuse a Julio Martínez la colaboración de mis hijas (con Análisis Relevante).

"Permítame que diga (...) que en mi opinión trabajan bien, que tienen trabajadores y que quiero subrayar, señoría, que precisamente, por ser quienes son, nunca han concursado a una administración pública, podían haberlo hecho. Nunca han tenido un contrato con una administración pública, podrían haberlo hecho", dijo.

"Tomé un café con Escrivá exministro de Migraciones y actual gobernador del Banco de España y no conozco a Bartolomé Lora".

"Tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor", dijo Calama a Zapatero.

Las "dichosas joyas". El juez también quiso preguntarle acerca de "las dichosas joyas", como el propio Calama calificó este asunto. El expresidente no quiso contestar y se comprometió a dar explicaciones en una semana o diez días.