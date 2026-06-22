MASKARILLAK EPAIKETA

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Auzitegi Gorenak 24 urteko kartzela-zigorra ezarri dio Jose Luis Abalosi eta 19koa Koldo Garciari, ustelkeriagatik

Auzitegi Gorenak aho batez eman du epaia, eta Victor de Aldama enpresaburuari ere eragin dio, lau urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri baitiote.

MADRID, 06/05/2026.- El exministro José Luis Ábalos, en su turno de última palabra en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por presunta corrupción en contratos de mascarillas. EFE/Tribunal Supremo SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
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EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Gorenak 24 urteko kartzela-zigorra ezarri die Jose Luis Abalos ministro ohiari eta Koldo Garcia aholkulari ohiari, erakunde kriminala, funtzionario-eroskeria, bidegabeko eralgitzea eta eragimen-trafikoa egotzita. Victor de Aldamaren kasuan, auzitegiak lau urte eta erdiko espetxe-zigorra ezarri dio

Aho batez hartutako epaiaren arabera, frogatuta dago hiru akusatuek erakunde kriminal bat osatu zutela, funtzioak banatuz, eta hainbat ustelkeria operazio egin zituztela.

Hamahiru milioi

Epaiak zehazten du hamahiru milioi maskara esleitu zaizkiola Estatuko Portuei eta Adifi Victor de Aldama enpresaburuari lotutako enpresa bati, eta 10.000 euro ordaindu behar zaizkiola hilero Abalosi "gastu finko" gisa.

Halaber, egiaztatutzat eman ditu ministro ohiari lotutako bi emakume enpresa publikoetan kontratatu izana, horietako bati etxebizitzaren alokairua ordaindu izana eta Madrilen Aldama eta Abalosen artean etxebizitza bat erosteko aukerarekin egindako errentamendu-kontratua.

De Aldamaren kasua

Víctor de Aldamaren kasuan, auzitegiak lau urte eta erdiko espetxe-zigorra ezarri dio, baina zigorraren betearazpena eten du egitateak aurkitzen laguntzeagatik, baldin eta deliturik berriro egiten ez badu, sei hilean behin jardueren txostena aurkezten badu eta gizartearentzako lanak egiten baditu.

Gorenak azpimarratu du, gainera, herritarrek sistema politikoan duten konfiantzaren narriadura larria, ustelkeriak Estatuaren arkitektura demokratikoa kaltetzen duela iritzita.

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