Ekaineko tenperatura errekor historikoak neurtu dira: 43,6 ºC Laudion eta 42,9 ºC Baztanen
Beroak ez du atsedenik emango, gutxienez, bihar iluntzera arte. EAE osoan alarma gorria egongo da ezarrita barrualdean, eta laranja, kostaldean. Nafarroan ere, abisu laranjapean egongo dira bihar egun osoan.
Euskal Herri osoa astintzen ari den bero-bolada markak hausten ari da, bereziki, barrualdeko herrietan. Gaur arratsaldean ia 44 graduraino iritsi dira tenperaturak zenbait tokitan.
Euskalmet (EAEn) eta AEMET (Nafarroan) meteorologia agentzien estazioetan 16:00etan bildutako datuen arabera, ekainean inoiz erregistratutako tenperatura altuenak jaso dira hainbat herritan.
Laudion (Araba) jo dute goia termometroek, 43,6 graduraino iritsita.
Halaber, markak hautsi dira honako herriotan:
- Baztan (Nafarroa): 42,9 ºC
- Igorre (Bizkaia): 42,8 ºC
- Elorrio (Bizkaia): 42,6 ºC
- Alegia (Gipuzkoa): 42,3 ºC
- Kaseda (Nafarroa): 42,3 ºC
- Beasain (Gipuzkoa): 41,8 ºC
Gauean, 20 gradutik gora
Gauerako ere, bero handia espero da. 20 gradutik gora kokatuko dira termometroak toki askotan.
Bart, Ordizian, 26,4 graduko tenperatura minimoa erregistratu da, ekaineko errekorra (22,5 gradukoa, 2000. urtekoa) baino altuagoa. Oizen (Bizkaia), 25,8 gradukoa; Agauntzan, Ataunen (Gipuzkoa), 25,4 gradukoa; Agurainen (Araba), 24,8 gradukoa, eta Lasarte-Orian (Gipuzkoa), 22,8 gradukoa.
Ostegunera arte, atsedenik ez
Aurreikuspenen arabera, egoera ez da ostegunera arte baretuko. Orduan espero da tenperaturak behera egitea.
Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzak alarma gorria izango du indarrean asteazkenera arte barnealdean, trantsizio-eremuan eta Ebroren ardatzean. Kostaldean, gainera, alerta laranja aktibatuko da 12:00etatik 18:00etara, eta maximoak 35-36 ºC artekoak izango dira.
Beroarekin batera, Eusko Jaurlaritzak abisu horia ezarri du baso-suteak izateko arriskuagatik, tenperatura altuak eta hegoaldeko haizea direla eta.
Nafarroako Gobernuak osasun alerta gorriari eutsiko dio, gutxienez ostegunera arte. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak krisi kabinetea deitu du bero boladari aurre egiteko erantzuna koordinatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Noiz arte jarraituko du muturreko beroaldiak Euskal Herrian?
Tenperatura oso altuak daude leku askotan, alerta berriak aktibatu dituzte eta maximoak 40 ºC inguruan daude. Egoera astearen bigarren erditik aurrera hasiko da aldatzen.
Beroaldiak ekaineko markak hautsi ditu: 41,5 gradu Elorrion eta 26,4ko minimoak Ordizian
Euskalmetek tenperatura maximo eta minimoen ekainerako errekorrak erregistratu ditu hainbat estaziotan, eta Osakidetzak 22 pertsona artatu zituen atzo tenperatura altuekin lotutako arazoengatik.
40º C-tik gorako tenperaturekin abiatu da uda Euskal Herrian eta halaxe jarraituko du datozen egunotan
Iparraldean alarma gorripean daude dagoeneko. EAEn astelehenean aktibatuko dute alarma gorria 12:00etatik 20:00etara; gainera, Segurtasun Sailak LABIren Larrialdi Fasea (0 egoera) aktibatuko du astelehenean, 12:00etatik aurrera. Nafarroan abisu laranja izango da, gutxienez, astearte gauera arte.
Muturreko beroak alertak piztu ditu Euskal Herri osoan, eta astearen erdialdera arte ez da arinduko
EAE eta Nafarroa alerta laranjapean daude 12:00etatik, beroagatik eta sute arriskuagatik. Ipar Euskal Herrian, berriz, alerta gorria (abisu metereologikoen sisteman maila gorena) ezarri dute, Pirinio Atlantikoak departamendua astinduko duen bero bolada dela eta.
Eklipseek gizakia beldurtu dute hainbat mendetan
Duela urte asko konturatu ziren eklipseak aurreikus daitezkeela. K.a. 3340. urtean eguzkia erabat desagertu zen, eklipse baten aipu zaharrenaren arabera. Petroglifo bati esker iritsi zaigu horren berri gaur egunera arte.
Alerta laranja igandean Hego Euskal Herri osoan muturreko beroagatik, 40 gradurainoko maximoekin
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogortu egin ditu astebururako aurreikusitako abisuak, Hego Euskal Herrian bero handia egingo duelako. Igandea izango da egunik zailena, 40 gradu inguruko tenperaturak espero baitira, eta baso-suteak izateko arrisku handia izango da Araban. Nafarroan ere ezarri dute alerta laranja, 12:00etatik 20:00etara.
Merkurioak goraka jarraitzen du, eta asteburuan muturreko tenperaturak espero dira
Maximoak 30 gradutik gorakoak izango dira Hego Euskal Herriko eremu zabaletan datozen egunetan, eta igandean 40 gradutik gorakoak izan daitezke. Euskalmetek bero handiko asteburua iragarri du, baina ekaitzak izateko arriskua ere badago, bereziki ostiralean.
El Niño inoiz baino indartsuago al dator? Zientzialariak Ozeano Bareari adi daude
NBEren arabera, uda honetan eratzeko % 80ko probabilitatea dago, eta % 90ekoa urte amaierara arte. Ozeanoetako tenperatura errekorra da, goia jo du eta.
Tenperaturen gorakadak ez du etenik, eta abisu horia ezarri dute Araban eta Nafarroan
Tenperaturak 2 eta 3 gradu artean igoko dira, eta maximoak 35 graduren bueltan kokatuko dira.