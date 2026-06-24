Será noticia: Último día de calor extremo, explicaciones de Sánchez en el Congreso y presentación de carteles de Fiestas de Vitoria y Aste Nagusia bilbaína

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 24 de junio de 2026:

- Último día calor extremo: Parece que hoy será el último día de calor extremo, pero los termómetros seguirán en torno a los 40 grados, como ayer. A partir de mañana, se espera que las temperaturas vayan remitiendo y al final del día podrían llegar tormentas.

- Explicaciones de Sánchez en el Congreso: El Congreso de los Diputados aguarda la comparecencia del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. Todo indica a que sus palabras serán un nuevo discurso contra la corrupción y que seguramente enfrentará al líder de la oposición. Esta semana se ha conocido la condena a prisión de su exministro Ábalos; el caso Zapatero o el de Leire Díez también sobrevuelan a un gobierno sobre el que sus socios esperan autocrítica.

- Presentación de carteles de Fiestas de Vitoria y Aste Nagusia bilbaína: Esta mañana conoceremos los carteles anunciadores de la Aste Nagusia bilbaína y Fiestas de Vitoria. Será a las 11:00 en el caso de Vitoria-Gasteiz y a las 11:30 en el caso de la capital vizcaína.