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Será noticia: Último día de calor extremo, explicaciones de Sánchez en el Congreso y presentación de carteles de Fiestas de Vitoria y Aste Nagusia bilbaína

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
FOTODELDIA BILBAO, 23/06/2026.- Un joven se refresca en una fuente frente al Museo Guggenheim Bilbao este martes en que Euskadi afronta la segunda jornada en alarma roja por temperaturas extremas, que se espera que ronden los 40 grados en todo el territorio excepto en la costa, donde el aviso es amarillo y las temperaturas alcanzarán los 35 grados. EFE/ Miguel Toña
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Bero handiko azken eguna, Sanchezen azalpenak Kongresuan eta Gasteizko eta Bilboko Aste Nagusiko kartelen aurkezpena
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 24 de junio de 2026:

- Último día calor extremo: Parece que hoy será el último día de calor extremo, pero los termómetros seguirán en torno a los 40 grados, como ayer. A partir de mañana, se espera que las temperaturas vayan remitiendo y al final del día podrían llegar tormentas. 

- Explicaciones de Sánchez en el Congreso: El Congreso de los Diputados aguarda la comparecencia del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. Todo indica a que sus palabras serán un nuevo discurso contra la corrupción y que seguramente enfrentará al líder de la oposición. Esta semana se ha conocido la condena a prisión de su exministro Ábalos; el caso Zapatero o el de Leire Díez también sobrevuelan a un gobierno sobre el que sus socios esperan autocrítica. 

- Presentación de carteles de Fiestas de Vitoria y Aste Nagusia bilbaína: Esta mañana conoceremos los carteles anunciadores de la Aste Nagusia bilbaína y Fiestas de Vitoria. Será a las 11:00 en el caso de Vitoria-Gasteiz y a las 11:30 en el caso de la capital vizcaína. 

Olas de calor Aste Nagusia Bilbao 2024 Vitoria-Gasteiz Pedro Sánchez Sociedad

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