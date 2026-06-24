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Gizon baten gorpua aurkitu dute Bilboko itsasadarrean, Sestao parean

Hilotza asteazken honetako lehen orduan aurkitu dute, Galindo ibaiaren bokalean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, biktima identifikatu eta heriotzaren arrazoiak argitzeko.

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Agentziak | EITB

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Gizon baten gorpua agertu da asteazken goizean itsasadarreko uretan, Sestao parean (Bizkaia), Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Abisua 06:25 aldera jaso dute, eta Sestaoko Galindo ibaiaren bokalean dagoen padura-eremuan gorpu bat zegoela jakinarazi diote Sailari. Gorpua lohi eta harri eremu batean zegoen.

Suhiltzaileek adin ertaineko gizonezkoaren gorpua handik atera dute.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du biktima identifikatzeko eta heriotzaren inguruabarrak eta arrazoiak zehazteko. Oraingoz, ez dute gizonaren nortasunari buruzko xehetasun gehiagorik eman, ezta ikertzaileek darabiltzaten hipotesien berri ere.

Sestao Gizartea

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