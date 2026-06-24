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Ertzaintzak baztertu egin du Oiz mendian sute bat piztu izana, keagatik hainbat abisu jaso arren

Oiz mendian baso-suteengatik alerta aktibatu dute, Muxikan (Bizkaia), tenperatura altuen testuinguruan. Helikoptero inguruan ibili da sua zegoen ala ez aztertzeko, baina azkenean baztertu egin dute aukera hori.

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EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak baztertu egin du Oiz mendian, Muxikan, sutea dagoenik, ingurua miatu ondoren, hainbat abisuk kea zegoela ohartarazi ostean.

Ertzaintzak jakinarazi duenez, 07:30 aldera, Galdakaoko eta Durangoko bizilagunen deiak jaso dira, bertatik ke zutabeak ikusten zirela ohartarazteko.

Abisu horien aurrean, eta tenperatura altuek eta baso-suteen arrisku handiak markatutako testuinguru batean, Ertzaintzak helikoptero bat bidali du Oiz mendiaren inguruan fokua aurkitzeko.

Hala ere, azterketa-lanak egin ondoren, bertaratutako taldeek ez dute ke-zutaberik eta sute-zantzurik aurkitu. Hori dela eta, Ertzaintzak amaitutzat eman du miaketa.

Alertak kezka sortu du Galdakaoko eta Durangoko eremuetatik kea ikusi delako, baina, azkenean, baieztatu egin da Oiz mendian ez zegoela suterik.

Suteak Galdakao Durango Bero-boladak Gizartea

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