Muturreko beroa
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Baso-suteei aurre egiteko larrialdi-faseko 1. egoera ezarri du Segurtasun Sailak

Eusko Jaurlaritzak arreta handiz jokatzeko eta suteak eragin ditzakeen edozein jarduera saihesteko eskatu die herritarrei, batez ere landa-eremuetan, basoetan edo landaredi lehorretik gertu.
Zeberio baso-sutea
Baso-sute bat Zeberion, artxiboko irudi batean.
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EITB

Azken eguneratzea

EAEn bizi den muturreko beroak baso-suteak izateko arrisku handia ekarri du eta, horri erantzunez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Baso Suteetarako Larrialdi Planaren larrialdi-faseko 1. egoera ezarri du.

Hala, foru-agintaritzei dagokie plana martxan jartzea, eta haien jarduna baso-suteetarako foru-planen bidez koordinatuta egongo da.

Erabakiak aukera ematen du Larrialdiei Aurre egiteko Euskal Sisteman integratutako baliabideen jarraipena, koordinazioa eta erantzuna indartzeko, erakunde eta zerbitzu eskudunekin koordinatuta.

Eusko Jaurlaritzak arreta handiz jokatzeko eta suteak eragin ditzakeen edozein jarduera saihesteko eskatu die herritarrei, batez ere landa-eremuetan, basoetan edo landaredi lehorretik gertu.

Era berean, eta San Joan gaua dela eta, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak erakunde eskudunei gomendatzen die udalerri bakoitzeko egoera azter dezatela eta, hala badagokio, baso-masen inguruko eremuetan suak piztea saihestu dezatela.

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