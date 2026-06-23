El Departamento de Seguridad declara la situación 1 de la fase de emergencia para hacer frente a los incendios forestales

El calor extremo que se vive en Euskadi ha provocado que exista un alto riesgo de incendios forestales. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha declarado la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Emergencias para Incendios Forestales. Los niveles van desde el 0 hasta el 3, en función del riesgo.

Esta activación establece que la operatividad del Plan corresponderá a las autoridades forales, estando coordinada su actuación a través de los respectivos planes forales para Incendios Forestales.

La decisión permite reforzar el seguimiento, coordinación y respuesta de los recursos integrados en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en coordinación con las instituciones y servicios competentes.

El Gobierno Vasco ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite cualquier actividad que pueda provocar incendios, especialmente en zonas rurales, forestales o próximas a la vegetación seca.

Asimismo, y con motivo de la noche de San Juan, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología recomienda a los organismos competentes que analicen la situación en cada municipio y, en su caso, eviten el encendido de hogueras en las zonas próximas a masas forestales.