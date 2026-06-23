El Departamento de Seguridad declara la situación 1 de la fase de emergencia para hacer frente a los incendios forestales
El Gobierno Vasco ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite cualquier actividad que pueda provocar incendios, especialmente en zonas rurales, forestales o próximas a la vegetación seca.
El calor extremo que se vive en Euskadi ha provocado que exista un alto riesgo de incendios forestales. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha declarado la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Emergencias para Incendios Forestales. Los niveles van desde el 0 hasta el 3, en función del riesgo.
Esta activación establece que la operatividad del Plan corresponderá a las autoridades forales, estando coordinada su actuación a través de los respectivos planes forales para Incendios Forestales.
La decisión permite reforzar el seguimiento, coordinación y respuesta de los recursos integrados en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en coordinación con las instituciones y servicios competentes.
El Gobierno Vasco ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite cualquier actividad que pueda provocar incendios, especialmente en zonas rurales, forestales o próximas a la vegetación seca.
Asimismo, y con motivo de la noche de San Juan, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología recomienda a los organismos competentes que analicen la situación en cada municipio y, en su caso, eviten el encendido de hogueras en las zonas próximas a masas forestales.
Te puede interesar
La ley del divorcio cumple 45 años
A pesar de las más de cuatro décadas transcurridas, todavía queda mucho por hacer para que los procesos de divorcio sean plenamente equitativos. En la CAV, gracias a la Ley de Relaciones Familiares de 2015, se ha aliviado la carga económica con la custodia compartida, pero la asociación Juntas y Revueltas también destaca sus limitaciones.
Incendio forestal en el parque natural de Aizkorri-Aratz
Incendio forestal en el parque de Aizkorri-Aratz. Al parecer, se trata de la reactivación de un pequeño incendio que se originó el viernes y es visible a distancia.
Retenciones en la BI-30 en Barakaldo por un accidente en el punto kilométrico 8
Un accidente en la BI-30, a la altura de Barakaldo, está provocando retenciones en dirección a Galdakao tras el corte de un carril en el punto kilométrico 8.
Musikene investigará "con detenimiento" las presuntas vejaciones de una profesora de arpa a alumnos
La Dirección de Musikene ha trasladado "a cualquier persona que haya podido verse afectada" que contará "con toda la atención del centro", para lo que ruega "se pongan en contacto por medio de los cauces que tiene a disposición" el centro.
Estos son los lugares donde no se encenderán las hogueras de San Juan
El Gobierno de Navarra ha recomendado no encender hogueras de San Juan en todo el terrritorio. El Gobierno Vasco no ha trasladado un criterio oficial, por lo que cada municipio está tomando sus decisiones. Pamplona, Barakaldo, Berango, Sopela, Urretxu, Zumarraga, Gernika y Muxika, por ejemplo, han suspendido los fuegos.
La consejera Pedrosa revela que el 47 % de los ceros en euskera en la PAU los ha puesto el mismo profesor
Hasta el 64,3 % de las calificaciones de cero corresponden a exámenes corregidos por los tribunales 11 y 12.
El rector de la EHU advierte de que las calificaciones "no pueden determinarse por presión social, política o mediática"
El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha advertido de que las calificaciones "no pueden determinarse por presión social, política o mediática". En la misma línea, al hilo de la polémica por las notas en algunos exámenes de euskera de la PAU, ha señalado que "defender los derechos del estudiantado" implica también "defender la independencia del sistema de evaluación".
Se reducen los ceros en euskera tras la revisión, pero sin "incrementos significativos" en la mayoría de los casos
Los ceros en euskera en la PAU han bajado de 76 a 11 en un solo tribunal tras la revisión. El rector de la EHU ha insistido en las garantías del sistema de evaluación y revisión.
Las Haurreskolak anticipan el cierre a las 13:00 horas por el calor extremo
Según han comentado las familias afectadas, la medida se mantendrá, al menos, hasta este próximo jueves.