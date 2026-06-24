SAN JOAN

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San Joan suek gaua argitu dute Euskal Herriko zenbait herritan

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Muturreko tenperaturek eta sute-arriskuagatiko alarma gorriak eraginda, Euskal Herriko su gehienak bertan behera geratu dira. Hala ere, Euskal Herriko hainbat herritan suak piztu dira San Joan bezperan. Hala ospatu dute Durangon eta Eibarren.  

Durango Eibar San Joan suak Gizartea

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