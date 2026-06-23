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Baso-sutea piztu da Aizkorri-Aratz natura parkean

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Baso sutea piztu da Aizkorri-Aratz parkean. Dirudienez, ostiralean sortu zen sute txiki baten berpiztea da eta urrutitik da ikusgai. 

Aizkorri mendilerroa Suteak Gizartea

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