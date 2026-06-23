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Incendio forestal en el parque natural de Aizkorri-Aratz

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Euskaraz irakurri: Baso-sutea piztu da Aizkorri-Aratz natura parkean
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Incendio forestal en el parque de Aizkorri-Aratz. Al parecer, se trata de la reactivación de un pequeño incendio que se originó el viernes y es visible a distancia. 

Sierra de Aizkorri Incendios Sociedad

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