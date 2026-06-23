Incendio forestal en el parque natural de Aizkorri-Aratz

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha advertido de que las calificaciones "no pueden determinarse por presión social, política o mediática". En la misma línea, al hilo de la polémica por las notas en algunos exámenes de euskera de la PAU, ha señalado que "defender los derechos del estudiantado" implica también "defender la independencia del sistema de evaluación".