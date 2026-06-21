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Un acertante de La Primitiva que validó su boleto en Bilbao gana 1,1 millones de euros

El agraciado es un acertante de primera categoría que validó su boleto en la Administración de Loterías número 11 situada en el número 3 de la calle Astarloa.
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EITB

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Una persona que validó un boleto de La Primitiva en Bilbao ha ganado 1.177.576,65 euros en el sorteo que se celebró este sábado, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

El agraciado es un acertante de primera categoría que validó su boleto en la Administración de Loterías número 11 situada en el número 3 de la calle Astarloa.

El o la ganadora ha tenido seis aciertos de la combinación 7-33-38-36-14-10. 

Lotería Bilbao Sociedad

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