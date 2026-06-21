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 1,1 milioi euro utzi ditu Primitivak Bilbon

Astarloa kaleko 3. zenbakian dagoen 11 zenbakia duen Loteria Administrazioan zigilatu zuen txartela asmatzaileak.

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EITB

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Primitivaren larunbat honetako zozketak diru kopuru polita utzi du Bilbon. Izan ere, Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado erakundeak jakitera eman duenez, Bilbon zigilatutako txartel batek 1.177.576,65 euro eskuratu ditu.

Sariduna lehen mailako asmatzailea izan da: 7-33-38-36-14-10 konbinazioko sei zenbakiak asmatu ditu.

Astarloa kaleko 3. zenbakian dagoen 11 zenbakiko Loteria Administrazioan balidatu zuen irabazleak txartela.

Loteria Bilbo Gizartea

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