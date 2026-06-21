1,1 milioi euro utzi ditu Primitivak Bilbon
Astarloa kaleko 3. zenbakian dagoen 11 zenbakia duen Loteria Administrazioan zigilatu zuen txartela asmatzaileak.
Primitivaren larunbat honetako zozketak diru kopuru polita utzi du Bilbon. Izan ere, Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado erakundeak jakitera eman duenez, Bilbon zigilatutako txartel batek 1.177.576,65 euro eskuratu ditu.
Sariduna lehen mailako asmatzailea izan da: 7-33-38-36-14-10 konbinazioko sei zenbakiak asmatu ditu.
Astarloa kaleko 3. zenbakian dagoen 11 zenbakiko Loteria Administrazioan balidatu zuen irabazleak txartela.
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