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Eguzki-eklipsea gidatzen ari zarela gertatzen bada kontuan izan beharreko bost segurtasun-gomendio

Abuztuaren 12ko eguzki-eklipsea dela eta, gidariei argiak piztuta eramatea, abiadura egokitzea eta eguzkiari zuzenean ez begiratzea gomendatu die DGTk. Horrez gain, beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihesteko eskatu du.

València prepara un operativo especial de limpieza en playas y el punto de observación para el eclipse solar REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO VALÈNCIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/8/2026
Eguzki-eklipsea. Artxiboko argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 12ko eguzki-eklipsea dela-eta mugikortasun handia aurreikusten denez, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak (DGT) gomendatzen du aldez aurretik planifikatzea bai joan-etorriak bai fenomenoaren behaketa bera ere, gorabeherak saihesteko eta bide-segurtasuna bermatzeko.

Ahal den guztietan bidaia luzeak saihestea da gomendio nagusia. Eklipsea bizilekutik edo ikuspen-baldintza onak dituen gertuko udalerri batetik ikus badaiteke, hobe da horren alde egitea, gehiegizko joan-etorriak murrizteko.

Ezinbestekoa bada, ordea, bidaia denboraz antolatzea gomendatzen du Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak, azken orduko irteerak saihestuz. Halaber, aukera dagoenean, garraio publikoa aukera seguruago eta eraginkorrago gisa erabiltzea gomendatzen du.

Bidaia hasi aurretik, komeni da errepideen egoera eta iragarpen meteorologikoak kontsultatzea, eta kanal ofizialen eta nabigazio-sistemen bidez informatuta egotea, gerta daitezkeen gorabeherak edo trafiko-murrizketak ezagutzeko.

Eklipsea behatzeko, kokapen baimenduak edo gaituak aukeratzea gomendatzen du Trafikoak, aparkatzeko gune nahikoak eta sarbide egokiak dituztenak. Ildo horretatik, gogorarazi du autonomia-erkidegoek lurraldean zehar banatutako 360 behaketa-puntu seguru baino gehiago identifikatu dituztela. Halaber, bigarren mailako errepideak eta edukiera mugatuko espazioak saihestea gomendatzen du, ibilgailuen etorrera masiboagatik bete baitaitezke.

Naturguneetan dauden behaketa-puntuetan, sute-arriskua prebenitzeko kontu handiz ibiltzeko eskatu du DGTk, batez ere arrisku handieneko guneetan.

Era berean, gogorarazi duenez, erabat debekatuta dago ibilgailua bazterbidean edo galtzadaren gainean gelditzea eklipsea ikusteko. Praktika hori oso arriskutsua da bidearen gainerako erabiltzaileentzat. Halaber, gidatzen den bitartean arreta handiena izatea gomendatzen du, fenomeno astronomikoa bera distrakzio-elementu garrantzitsua bihur baitaiteke.

Azkenik, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak itzulerako bidaia ere planifikatzea gomendatzen du. Behaketa-puntuetara mailaka iristen den arren, horren osteko itzulerak ibilgailu-bolumen handia eragin dezake eta auto-ilara handiak sor ditzake, batez ere bigarren mailako errepideetan.

Arazo horiek ahalik eta txikienak izan daitezen, komeni da denbora batez behaketa-lekuan egotea itzultzeari ekin aurretik eta irteera mailakatzea, joan-etorriak arintzen laguntzeko eta zirkulazio seguruagoa izateko.

Eguzki eklipseak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Zientzia Gizartea

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