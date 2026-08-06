Por otra parte, la DGT recomienda planificar con antelación tanto los desplazamientos como la observación del fenómeno para evitar incidencias y garantizar la seguridad vial.

La principal recomendación es evitar los viajes largos siempre que sea posible. Si el eclipse puede contemplarse desde el lugar de residencia o desde un municipio cercano, con buenas condiciones de visibilidad, es preferible optar por esa alternativa y reducir así la presión sobre la red viaria.

En caso de que el desplazamiento sea imprescindible, la DGT aconseja organizar el viaje con tiempo, evitando las salidas de última hora. Asimismo, cuando exista la posibilidad, recomienda utilizar el transporte público como una opción más segura y eficiente.

Antes de iniciar el recorrido, conviene consultar el estado de las carreteras y las previsiones meteorológicas, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales y de los sistemas de navegación para conocer posibles incidencias o restricciones al tráfico.

Para observar el eclipse, Tráfico recomienda elegir emplazamientos autorizados o habilitados, que dispongan de zonas de estacionamiento suficientes y accesos adecuados. En este sentido, recuerda que las comunidades autónomas han identificado más de 360 puntos de observación segura distribuidos por el territorio. También aconseja evitar carreteras secundarias y espacios con capacidad limitada, ya que podrían saturarse por la llegada masiva de vehículos.

En los puntos de observación ubicados en espacios naturales, la DGT pide extremar las precauciones para prevenir el riesgo de incendios, especialmente en los puntos de mayor peligro.

Asimismo, recuerda que está terminantemente prohibido detener el vehículo en el arcén o sobre la calzada para contemplar el eclipse, una práctica que pone en grave riesgo la seguridad vial. También insiste en mantener la máxima atención durante la conducción, ya que el propio fenómeno astronómico puede convertirse en un importante elemento de distracción.

Por último, la DGT aconseja planificar también el viaje de regreso. Aunque la llegada a los puntos de observación suele producirse de forma escalonada, la salida tras la fase de totalidad puede concentrar un elevado volumen de vehículos y provocar importantes retenciones, especialmente en carreteras secundarias.

Para minimizar estos problemas, recomienda permanecer un tiempo en el lugar de observación antes de emprender el regreso y escalonar la salida, contribuyendo así a descongestionar los accesos y facilitando una circulación más fluida y segura.