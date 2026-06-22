Las familias con niños y niñas matriculados en las Haurreskolak deberán recogerlos antes de las 13:00 horas a partir de este lunes. El Consorcio de Haur Eskolak ha anunciado el cierre anticipado de los centros ante el episodio de calor extremo que afecta a Euskal Herria.

La decisión entra en vigor este mismo lunes y se mantendrá durante los próximos días, mientras persistan las elevadas temperaturas. El Consorcio ha señalado que la medida seguirá activa hasta que se adopte una nueva decisión en función de la evolución de la situación meteorológica.

Según han comentado las familias afectadas, la medida se mantendrá, al menos, hasta este próximo jueves.

El anuncio llega en plena ola de calor, con avisos y alertas activados en distintos territorios de Hego Euskal Herria y temperaturas que durante las últimas jornadas han superado los 40 grados en algunos puntos.

El objetivo de la medida es garantizar el bienestar de los menores y del personal de los centros durante las horas de mayor calor. El Consorcio informará de cualquier modificación del horario o del regreso a la normalidad cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.