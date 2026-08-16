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Arranca la vendimia, la más temprana de la historia

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(Foto de ARCHIVO) Racimo de uva. REMITIDA / HANDOUT por UPA-UCE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/8/2025
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abian da mahats-bilketa, historiako goiztiarrena
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EITB

Última actualización

Las olas de calor, cada vez más intensas, vuelven a adelantar la fecha de la vendimia. Los primeros en iniciar la recogida de la uva han sido los de la Ribera de Navarra. La bodega Inurrieta ha puesto en marcha las cosechadoras una semana antes que el año pasado.

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