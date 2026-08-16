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Abian da mahats-bilketa, historiako goiztiarrena

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Racimo de uva. REMITIDA / HANDOUT por UPA-UCE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/8/2025
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Mahatsondoak ohi baino lehenago hasi dira fruitua ematen, eta Nafarroako Erriberan ekin diote jada mahatsa biltzeari. Inurrieta bodegan iaz baino astebete lehenago jarri dituzte martxan uzta biltzeko makinak. 

Arabako Errioxa Nafarroa Errioxako Ardoa Gizartea

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