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Bi lagun zauritu dira hegazkin txiki batek Vianan izan duen istripuan

Bi pilotu ingeles dira zaurituak. 300 oin inguruko altueratik erori dira, Nafarroako Foruzaingoak jakitera eman duenez. Batek pronostiko larriko traumatismo kraneoentzefalikoa du, eta besteak pronostiko arinekoa.

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EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona zauritu dira eta ospitaleratu egin dituzte hegazkin txiki batek Vianan lurra jo ondoren.

Nafarroako Foruzaingoak jakitera eman duenez, bi pilotu ingeles zihoazten hegazkin txikia 300 oin inguruko altueratik erori da.

Istripuaren ondorioz, biak Logroñoko San Pedro ospitalera eraman dituzte. Batek garezurreko traumatismo larria du, eta beste batek garezurreko traumatismo arina eta orkatila hautsita.

Istripuan Errioxako eta Nafarroako baliabideak mobilizatu dituzte.

VIANA (NAVARRA), 16/08/2026.- Dos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral. Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja. EFE/ Raquel Manzanares
Hegazkin istripuak Viana Nafarroa Gizartea

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