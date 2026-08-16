Migrazio-krisia
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Ceutan lasaitasuna da nagusi, segurtasun-dispositiboa indarrean dela

Osasun-sistemaren egoerari dagokionez, ministroak adierazi du ez dela ebakuntzarik edo kontsultarik bertan behera utzi, eta Ceutako biztanleen artean arrisku epidemiologikoa txikia dela esan du.

FOTODELDÍA - CEUTA, 14/08/2026.- Vista de la playa ‘El Trampolín’ de Ceuta donde se encuentran cientos de los migrantes que llegaron a la playa del Tarajal. La entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta, el 30 de julio, ha provocado una tragedia sin precedentes en esta frontera, con más de 70.000 personas que cruzaron a pie o nado al enclave español; 141 muertos, según organizaciones humanitarias, y tensiones entre Madrid y Rabat. EFE/Reduan
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ceutan eta mugako perimetro osoan, Benzu ingurua barne, ez da gorabeherarik izan igande goizaldean eta goizean, Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak jakinarazi duenez. Segurtasun-dispositiboak aktibo eta edozein gertakariri aurre egiteko prest daude.

Tarajalgo mugako pasabidea ez ezik, perimetro osoa eta pertsonen joan-etorriak gerta daitezkeen beste hainbat puntu ere zaintzen jarraituko dute.

Egoerak egonkor jarraitzen du, larunbatean segurtasun-dispositiboa indartu ostean. Izan ere, sare sozialetan zabaldutako deialdiek beste sarrera masibo bat izateko arriskuaz ohartarazi zuten. Azkenean, Ceutan ez da beste sarrera masiborik izan.

Mugatik hainbat kilometrora dagoen Castillejos (Fnideq) inguruan, Marokoko segurtasun-indarrek hainbat taldek mugara hurbiltzeko egin zuten saiakerari aurre egin zioten larunbatean.

Dispositiboak aktibo jarraitu zuen goizaldean, eta berriro ere esku hartu dute inguruan mugimenduak antzeman dituztenean. Nolanahi ere, gertakari horiek Espainiako mugatik urrun gertatu dira.

Garcia ministroak baztertu egin du osasun-kolapsoa

Bestalde, Monica Garcia Osasun ministroak Ceutako presidente Juan Vivasekin bildu ostean adierazi duenez, "gaur egun ez dago osasun-kolapsorik hirian".

Horren hitzetan, ez da ebakuntzarik, kontsultarik edo osasun-arretarik bertan behera utzi, nahiz eta egoera bereziaren ondorioz zenbait zerbitzu tentsiopean daudela aitortu duen.

Garciaren arabera, arrisku epidemiologikoa txikia da Ceutako biztanleentzat eta ertaina migratzaileentzat. Hori dela eta, Ceutari espazioak lagatzeko eskatu dio, gaixotasun kutsakorrak dituzten migratzaileak artatu ahal izateko, gastroenteritisa edo tuberkulosia dutenak, besteak beste.

Ministroaren esanetan, lehentasuna migratzaileei ostatu eta teilatua ematea da, baita ura, higienea eta elikadura bermatzea ere, epidemiak prebenitzeko.

Ceutako Gobernuak, bere aldetik, % 70 handitu ditu garbiketa, hondakin-bilketa eta espazio publikoak mantentzeko lanetara bideratutako baliabideak. Ezohiko operatiboa abuztuaren 2tik dago martxan, eta gaur egun 750 pertsona baino gehiago ari dira bertan lanean.

Elma Saiz astelehenean joango da

Garciaren bisita Espainiako Gobernuko hainbat kidek Ceutara bisita egin ostean izan da. Milaka migratzaile hirira sartu zirenetik, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Barne, Lurralde Politika, Kanpo Arazo, Defentsa eta Gazteria eta Haurtzaro ministroak izan dira Ceutan.

Astelehenean, Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroaren txanda izango da. 10:30ean, Vivas presidentearekin bilduko da Ceutako Biltzar Jauregian, uztailaren 30ean eta 31n migratzaileak modu irregularrean hirian sartu ostean sortu den egoera humanitarioa aztertzeko.

Migrazioa Espainiako gobernua Politika

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