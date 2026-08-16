Ceutan lasaitasuna da nagusi, segurtasun-dispositiboa indarrean dela
Osasun-sistemaren egoerari dagokionez, ministroak adierazi du ez dela ebakuntzarik edo kontsultarik bertan behera utzi, eta Ceutako biztanleen artean arrisku epidemiologikoa txikia dela esan du.
Ceutan eta mugako perimetro osoan, Benzu ingurua barne, ez da gorabeherarik izan igande goizaldean eta goizean, Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak jakinarazi duenez. Segurtasun-dispositiboak aktibo eta edozein gertakariri aurre egiteko prest daude.
Tarajalgo mugako pasabidea ez ezik, perimetro osoa eta pertsonen joan-etorriak gerta daitezkeen beste hainbat puntu ere zaintzen jarraituko dute.
Egoerak egonkor jarraitzen du, larunbatean segurtasun-dispositiboa indartu ostean. Izan ere, sare sozialetan zabaldutako deialdiek beste sarrera masibo bat izateko arriskuaz ohartarazi zuten. Azkenean, Ceutan ez da beste sarrera masiborik izan.
Mugatik hainbat kilometrora dagoen Castillejos (Fnideq) inguruan, Marokoko segurtasun-indarrek hainbat taldek mugara hurbiltzeko egin zuten saiakerari aurre egin zioten larunbatean.
Dispositiboak aktibo jarraitu zuen goizaldean, eta berriro ere esku hartu dute inguruan mugimenduak antzeman dituztenean. Nolanahi ere, gertakari horiek Espainiako mugatik urrun gertatu dira.
Garcia ministroak baztertu egin du osasun-kolapsoa
Bestalde, Monica Garcia Osasun ministroak Ceutako presidente Juan Vivasekin bildu ostean adierazi duenez, "gaur egun ez dago osasun-kolapsorik hirian".
Horren hitzetan, ez da ebakuntzarik, kontsultarik edo osasun-arretarik bertan behera utzi, nahiz eta egoera bereziaren ondorioz zenbait zerbitzu tentsiopean daudela aitortu duen.
Garciaren arabera, arrisku epidemiologikoa txikia da Ceutako biztanleentzat eta ertaina migratzaileentzat. Hori dela eta, Ceutari espazioak lagatzeko eskatu dio, gaixotasun kutsakorrak dituzten migratzaileak artatu ahal izateko, gastroenteritisa edo tuberkulosia dutenak, besteak beste.
Ministroaren esanetan, lehentasuna migratzaileei ostatu eta teilatua ematea da, baita ura, higienea eta elikadura bermatzea ere, epidemiak prebenitzeko.
Ceutako Gobernuak, bere aldetik, % 70 handitu ditu garbiketa, hondakin-bilketa eta espazio publikoak mantentzeko lanetara bideratutako baliabideak. Ezohiko operatiboa abuztuaren 2tik dago martxan, eta gaur egun 750 pertsona baino gehiago ari dira bertan lanean.
Elma Saiz astelehenean joango da
Garciaren bisita Espainiako Gobernuko hainbat kidek Ceutara bisita egin ostean izan da. Milaka migratzaile hirira sartu zirenetik, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Barne, Lurralde Politika, Kanpo Arazo, Defentsa eta Gazteria eta Haurtzaro ministroak izan dira Ceutan.
Astelehenean, Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroaren txanda izango da. 10:30ean, Vivas presidentearekin bilduko da Ceutako Biltzar Jauregian, uztailaren 30ean eta 31n migratzaileak modu irregularrean hirian sartu ostean sortu den egoera humanitarioa aztertzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
PPk gobernatutako autonomia-erkidegoek uko egin diote Ceutako adingabe migratzaileen arreta hurrengo Sektore Konferentzian eztabaidatzeari
Abuztuaren 27ko Sektore Konferentzia izango da Ceutan atzerritarren sarrera masiboa izan zenetik egingo den lehena. Ceutarako 25 milioi euroko aparteko kredituaren transferentzia ere aztertuko dute, bakarrik dauden adingabe migratzaileen arretari lotuta.
Ceutako adingabeak familiekin elkartzea defendatzen du Euskadik, banatu beharrean
Haur, Nerabe eta Familien zuzendariak esan duenez, Euskadik "ez du onartuko inposatutako, inprobisatutako edo bermerik gabeko deribaziorik", eta gogorarazi du EAEk dagoeneko bere ahalmenaren gainetik hartzen dituela adingabeak.
Marlaskak segurtasun neurriak indartu ditu Ceutan, eta Marokorekiko lankidetza aldarrikatu du
Barne ministroak iragarri duenez, 45 polizia gehiago bidaliko dituzte Ceutara, herritarren segurtasuna indartzeko asmoz. Oraindik ez da erabat berreskuratu normaltasuna hirian, nahiz eta modu irregularrean sartu ziren migratzaile gehienak itzuli.
Sei atxilotu Gasteizen, Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gazte bati eraso egiten saiatzea egotzita
Futboleko Munduko Txapelketa baino egun batzuk lehenago gertatu omen zen. Atxiloketetako bat astelehenean izan zen, eta beste bostak asteartean.
Nafarroako Gobernuak larrialdiko 2. maila ezarri du eklipsea dela eta
Foru Gobernuak Larrialdietarako Aholku Batzordea ere eratu du, eta 1.165 kidek osatutako segurtasun-dispositiboa jarriko du martxan.
Ertzaintzako sindikatuek agenteen aurkako erasoak gaitzetsi dituzte, bitarteko gehiago eskatuz
ErNE, Euspel eta Sipe sindikatuek salatu dutenez, polizia bati eraso egitea ezin da "normal" bihurtu. Hortaz, "babes instituzionala" eta lantaldea indartzea eskatu dute.
Bilboko aireportuak ausazko kontrolak egiten dizkie Italiatik datozen bidaiariei, gorabeherarik gabe
Neurria larunbat honetan aktibatu da, eta irailaren 7ra arte iraungo du, Italiako Gobernuak Espainiatik datozen bidaiarientzako Schengen eremua bertan behera uzteko dekretuari erantzuteko.
Italiatik datozen bidaiarien kontrol aleatorioak egiten jarraitzen dute Bilbon
Larunbat goizean ezarri dituzte kontrolak Bilbon, Malagan, Sevillan, Alacanten, Valentzian, Balearretan eta Kanarietan. Madrilgo eta Bartzelonako aireportuetan, aldiz, ordu batzuk lehenago hasi ziren ausazko kontrolak egiten.
Vivasek Ceutako mugaren kontrola indartzeko eta gutxienez 1.000 agente izateko eskatu du
Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko indarrak nabarmen handitzeko eta uztailaren 30eko sarrera masiboa berriro ez gertatzeko neurriak hartzeko eskatu dio Ceutako presidenteak Espainiako Gobernuari.