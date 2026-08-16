Sin incidencias en la frontera de Ceuta, con los servicios de seguridad activados
En cuanto a la situación del sistema sanitario, la ministra asegura que no se ha suspendido ninguna operación ni consulta y sitúa en bajo el riesgo epidemiológico para la población ceutí.
La frontera de Ceuta y todo su perímetro fronterizo, incluida la zona de Benzú, han permanecido sin incidencias durante la madrugada y la mañana de este domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno de España, que mantiene activados los dispositivos de seguridad ante cualquier eventualidad.
La vigilancia continúa tanto en el entorno del paso fronterizo del Tarajal como a lo largo del perímetro y en otros puntos susceptibles de registrar movimientos de personas.
La situación permanece estable después de que el sábado se reforzara el dispositivo ante los llamamientos difundidos en redes sociales para una nueva entrada masiva. Finalmente, no se produjo ningún intento de entrada multitudinaria en Ceuta.
En las inmediaciones de Castillejos (Fnideq), a varios kilómetros de la frontera, las fuerzas de seguridad marroquíes sí intervinieron el sábado ante algunos conatos de aproximación de grupos de personas.
El dispositivo permaneció activo durante la madrugada y volvió a actuar de manera puntual ante nuevos movimientos, todavía lejos del perímetro español.
García descarta un colapso sanitario
Por otro lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, que a día de hoy no existe un colapso sanitario en la ciudad.
Ha destacado que no se ha suspendido ninguna operación, consulta ni asistencia sanitaria, aunque ha reconocido que determinados servicios están tensionados por la situación excepcional.
García ha señalado que el riesgo epidemiológico es bajo para la población ceutí y moderado para las personas migrantes. Por ello, ha pedido a Ceuta la cesión de espacios para atender a migrantes con enfermedades contagiosas, como gastroenteritis o tuberculosis.
La ministra ha considerado que la prioridad es albergar y dar techo a las personas migrantes, además de garantizar agua, higiene y alimentación para prevenir posibles epidemias.
Mientras tanto, el Gobierno de Ceuta ha reforzado un 70 % los recursos destinados a limpieza, recogida de residuos y mantenimiento de espacios públicos. El operativo extraordinario, activo desde el 2 de agosto, cuenta actualmente con más de 750 personas.
Elma Saiz viajará el lunes
La visita de García se produce después de que varios miembros del Gobierno hayan viajado a Ceuta desde la entrada de miles de migrantes. Entre ellos, el presidente Pedro Sánchez y los ministros del Interior, Política Territorial, Exteriores, Defensa y Juventud e Infancia.
Este lunes será el turno de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que se reunirá a las 10:30 horas con Vivas en el Palacio de la Asamblea para abordar la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular los días 30 y 31 de julio.
Crisis migratoria
Marruecos carga contra cientos de migrantes para bloquear su entrada a Ceuta
Las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido a cerca de 300 personas, la mayoría de ellas procedentes del África subsahariana. Además, 61 personas han sido detenidas en Marruecos acusadas de incitación y promoción de llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales.
Te puede interesar
Comunidades del PP rechazan debatir en la próxima Sectorial la atención a menores en Ceuta
La Conferencia Sectorial del 27 de agosto será la primera en celebrarse tras la entrada masiva de extranjeros a Ceuta. Se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, vinculado a la atención de menores migrantes no acompañados.
Euskadi defiende reagrupar a los menores de Ceuta con sus familias, en lugar de repartirlos
El director de Infancia, Adolescencia y Familias asegura que el País Vasco "no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas o sin garantías", y recuerda que la CAV ya acoge a menores por encima de su capacidad.
Marlaska refuerza la seguridad en Ceuta y reivindica la cooperación con Marruecos
El titular de Interior ha anunciado el envío a Ceuta de 45 policías nacionales adicionales para reforzar la seguridad ciudadana. La normalidad todavía no se ha recuperado por completo en la ciudad, pese al retorno de la mayoría de los migrantes que entraron de forma irregular.
Seis detenidos en Vitoria-Gasteiz acusados de intentar agredir a un joven con la camiseta de la selección española
Los hechos habrían sucedido días antes de celebrarse el Mundial de fútbol. Una de las detenciones ha tenido lugar el pasado lunes, y las otras cinco este martes.
El Gobierno de Navarra decreta el nivel 2 de emergencia ante el eclipse
El Ejecutivo foral también ha constituido un Comité Asesor de Emergencias y desplegará un dispositivo de seguridad formado por 1165 efectivos.
Sindicatos de la Ertzaintza condenan los ataques a agentes y reclaman más efectivos
Los sindicatos ErNE, Euspel y Sipe denuncian que agredir a un policía no puede convertirse en algo "normal", y reclaman reforzar la plantilla.
El aeropuerto de Bilbao realiza controles aleatorios a los viajeros procedentes de Italia sin incidencias
La medida, activada este sábado, se prolongará hasta el 7 de septiembre en respuesta a la suspensión del espacio Schengen para los viajeros procedentes de España, decretada por el Gobierno italiano.
Continúan en Bilbao los controles aleatorios a viajeros procedentes de Italia
Los controles se han establecido este sábado en el aeropuerto de Bilbao, así como en los de Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Baleares y Canarias, horas después de su implantación en las terminales de Madrid y Barcelona.
Vivas reclama blindar la frontera de Ceuta y desplegar al menos 1000 agentes
El presidente ceutí pide al Gobierno español un refuerzo extraordinario de la Policía Nacional y la Guardia Civil y que el Ejército siga desplegado en la ciudad.