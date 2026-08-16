Sin incidencias en la frontera de Ceuta, con los servicios de seguridad activados

La frontera de Ceuta y todo su perímetro fronterizo, incluida la zona de Benzú, han permanecido sin incidencias durante la madrugada y la mañana de este domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno de España, que mantiene activados los dispositivos de seguridad ante cualquier eventualidad.

La vigilancia continúa tanto en el entorno del paso fronterizo del Tarajal como a lo largo del perímetro y en otros puntos susceptibles de registrar movimientos de personas.

La situación permanece estable después de que el sábado se reforzara el dispositivo ante los llamamientos difundidos en redes sociales para una nueva entrada masiva. Finalmente, no se produjo ningún intento de entrada multitudinaria en Ceuta.

En las inmediaciones de Castillejos (Fnideq), a varios kilómetros de la frontera, las fuerzas de seguridad marroquíes sí intervinieron el sábado ante algunos conatos de aproximación de grupos de personas.

El dispositivo permaneció activo durante la madrugada y volvió a actuar de manera puntual ante nuevos movimientos, todavía lejos del perímetro español.

García descarta un colapso sanitario

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, que a día de hoy no existe un colapso sanitario en la ciudad.

Ha destacado que no se ha suspendido ninguna operación, consulta ni asistencia sanitaria, aunque ha reconocido que determinados servicios están tensionados por la situación excepcional.

García ha señalado que el riesgo epidemiológico es bajo para la población ceutí y moderado para las personas migrantes. Por ello, ha pedido a Ceuta la cesión de espacios para atender a migrantes con enfermedades contagiosas, como gastroenteritis o tuberculosis.

La ministra ha considerado que la prioridad es albergar y dar techo a las personas migrantes, además de garantizar agua, higiene y alimentación para prevenir posibles epidemias.

Mientras tanto, el Gobierno de Ceuta ha reforzado un 70 % los recursos destinados a limpieza, recogida de residuos y mantenimiento de espacios públicos. El operativo extraordinario, activo desde el 2 de agosto, cuenta actualmente con más de 750 personas.

Elma Saiz viajará el lunes

La visita de García se produce después de que varios miembros del Gobierno hayan viajado a Ceuta desde la entrada de miles de migrantes. Entre ellos, el presidente Pedro Sánchez y los ministros del Interior, Política Territorial, Exteriores, Defensa y Juventud e Infancia.

Este lunes será el turno de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que se reunirá a las 10:30 horas con Vivas en el Palacio de la Asamblea para abordar la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular los días 30 y 31 de julio.