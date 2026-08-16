Monica Garcia Ceutan izango da, migrazio-krisiak osasunean izan duen eragina aztertzeko
Osasun ministro Monica Garcia Ceutara joango da igande honetan, hiriko osasun-egoera bertatik bertara aztertu eta erakundeetako, osasun arloko eta gizarte arloko ordezkariekin bilerak egiteko, migrazio-krisiaren ondorioz.
Agintariekin eta osasun arloko profesionalekin bilerak
Lehenik, Garcia Ceutako Gobernuaren ordezkari Miguel Angel Perezekin eta Osasun Kudeaketa Institutu Nazionaleko zuzendari Isabel Muñozekin bilduko da. 12:30ean, berriz, Ceutako presidente Juan Jesus Vivas hartuko du, eta, ondoren, prentsaurrekoa emango du Gobernuaren Ordezkaritzaren egoitzan.
Bisitan, gainera, Otero osasun-zentrora eta Ceutako Unibertsitate Ospitalera joango da. Han, Langileen Batzordearekin eta Medikuen Elkargoko ordezkariekin bilduko da, baita gizarte-erakundeetako ordezkariekin ere.
Medikuek premiazko esku-hartzea eskatu dute
Espainiako Medikuen Sindikatuen Konfederazioak Garciaren presentzia eskatu zuen, Ceutako osasun publikoa izugarrizko presioa jasaten ari delako.
Ministroak, ordea, Ceutako Medikuen Elkargo Ofizialeko presidenteari bidalitako gutun batean adierazi zuen asistentzia-jarduerak asko ugaritu diren arren, datuak ez datozela bat "osasun-krisi", "osasun-kolapso" edo "osasun-hondamendi" egoera batekin.
Elma Saiz astelehenean joango da
Garciaren bisita Espainiako Gobernuko hainbat kidek Ceutara bisita egin ondoren dator. Milaka migratzaile hirira sartu zirenetik, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Barne, Lurralde Politika, Kanpo Arazo, Defentsa eta Gazteria eta Haurtzaro ministroak izan dira Ceutan.
Astelehenean, Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroaren txanda izango da. 10:30ean, Vivas presidentearekin bilduko da Ceutako Biltzar Jauregian, uztailaren 30ean eta 31n migratzaileek modu irregularrean hirian masiboki sartu osteko egoera humanitarioa aztertzeko.
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