Mónica García visita Ceuta para evaluar la situación sanitaria tras la crisis migratoria

La ministra de Sanidad, Mónica García, visita este domingo Ceuta para conocer de primera mano la situación sanitaria de la ciudad tras la crisis migratoria y mantener reuniones con representantes institucionales, sanitarios y sociales.

Reuniones con las autoridades y profesionales

García se reunirá en primer lugar con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz. A las 12:30 horas mantendrá un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y posteriormente ofrecerá una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno.

Durante su visita, la ministra acudirá también al Centro de Salud Otero y al Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con la Junta de Personal y representantes del Colegio de Médicos. Además, mantendrá un encuentro con organizaciones sociales.

Los médicos reclaman una intervención urgente

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) había reclamado la presencia de García ante la presión asistencial que, según los profesionales, está soportando la sanidad pública ceutí.

La ministra, sin embargo, defendió en una carta al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta que, aunque la actividad asistencial ha aumentado de forma sustancial, los datos no se corresponden con una situación de «crisis sanitaria», «colapso sanitario» o «catástrofe sanitaria».

Elma Saiz viajará el lunes

La visita de García se produce después de que varios miembros del Gobierno hayan viajado a Ceuta desde la entrada de miles de migrantes. Entre ellos, el presidente Pedro Sánchez y los ministros del Interior, Política Territorial, Exteriores, Defensa y Juventud e Infancia.

Este lunes será el turno de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que se reunirá a las 10:30 horas con Vivas en el Palacio de la Asamblea para abordar la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular los días 30 y 31 de julio.