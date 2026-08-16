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Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Viana

Se trata de dos pilotos ingleses que han caído desde una altura de unos 300 pies, según han informado fuentes de la Policía Foral de Navarra. Uno de ellos sufre un traumatismo craneoencefálico de pronóstico grave y el otro un traumatismo de pronóstico leve.

VIANA (NAVARRA), 16/08/2026.- Dos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral. Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja. EFE/ Raquel Manzanares
Euskaraz irakurri: Bi lagun zauritu dira hegazkin txiki batek Vianan izan duen istripuan
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EITB

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Dos personas han resultado heridas de diversa consideración y han sido hospitalizadas tras estrellarse una avioneta en Viana.

Se trata de dos pilotos ingleses que ha caído desde una altura de unos 300 pies, según han informado fuentes de la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, ambos han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño. Uno de ellos con un traumatismo craneoencefálico con pronóstico grave y otro con un traumatismo craneoencefálico leve y una fractura de tobillo.

En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.

VIANA (NAVARRA), 16/08/2026.- Dos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral. Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja. EFE/ Raquel Manzanares
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