Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Viana
Se trata de dos pilotos ingleses que han caído desde una altura de unos 300 pies, según han informado fuentes de la Policía Foral de Navarra. Uno de ellos sufre un traumatismo craneoencefálico de pronóstico grave y el otro un traumatismo de pronóstico leve.
Dos personas han resultado heridas de diversa consideración y han sido hospitalizadas tras estrellarse una avioneta en Viana.
Se trata de dos pilotos ingleses que ha caído desde una altura de unos 300 pies, según han informado fuentes de la Policía Foral.
Como consecuencia del accidente, ambos han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño. Uno de ellos con un traumatismo craneoencefálico con pronóstico grave y otro con un traumatismo craneoencefálico leve y una fractura de tobillo.
En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.
Te puede interesar
Arranca la vendimia, la más temprana de la historia
Las olas de calor, cada vez más intensas, vuelven a adelantar la fecha de la vendimia. Los primeros en iniciar la recogida de la uva han sido los de la Ribera de Navarra. La bodega Inurrieta ha puesto en marcha las cosechadoras una semana antes que el año pasado.
San Sebastián pone fin a una Semana Grande redonda, sin incidentes importantes
Insausti destaca que los delitos se han reducido un 45% respecto al año pasado, la mejor cifra desde la pandemia.
El incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca supera las 11 200 hectáreas con un perímetro de 58 kilómetros
El incendio ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado al monasterio nuevo. Un hombre ha sido detenido como presunto causante del fuego.
Ascienden a 211 las personas atendidas por Osakidetza por molestias oculares relacionadas con el eclipse
El jueves se atendió a 59 personas, el viernes 70 y en las últimas horas, otras 82. Todas ellas han acudido a los servicios médicos de Euskadi con síntomas oculares leves o muy leves.
Una joven sufre una agresión sexual durante las fiestas del Puerto Viejo de Algorta
El hombre acusado de la agresión ha sido detenido tras realizar tocamientos a la joven durante la madrugada del sábado al domingo.
El incendio de Riglos afronta una jornada complicada pese a una noche más favorable
El operativo de extinción contará este domingo con nuevos efectivos y cerca de un millar de personas, entre ellas un centenar de bomberos franceses; el fuego ha afectado ya a unas 16 600 hectáreas.
Cierran la piscina infantil exterior de Azkoitia por un acto incívico
El Ayuntamiento de Azkoitia ha informado de que la piscina pequeña exterior permanecerá cerrada durante el día de hoy después de que anoche una o varias personas accedieran a las instalaciones e hicieran caca en la zona de la piscina infantil. El Consistorio ha condenado “con rotundidad” estos hechos.
Controlado el incendio de Llanteno tras calcinar unas 100 hectáreas
Los servicios de extinción mantienen los trabajos para sofocar por completo el fuego, que ha obligado a desplegar durante los últimos días a bomberos, brigadas forestales y cinco helicópteros.
Rápido primer encierro del Pilón en las fiestas de Falces
El primer encierro del Pilón de Falces ha dejado emoción en apenas un minuto de carrera. Las vacas de Vicente Domínguez han creado momento de tensión y un corredor ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un politraumatismo por una caída.