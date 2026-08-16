Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Viana

Dos personas han resultado heridas de diversa consideración y han sido hospitalizadas tras estrellarse una avioneta en Viana.

Se trata de dos pilotos ingleses que ha caído desde una altura de unos 300 pies, según han informado fuentes de la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, ambos han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño. Uno de ellos con un traumatismo craneoencefálico con pronóstico grave y otro con un traumatismo craneoencefálico leve y una fractura de tobillo.

En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.