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Un camión que transportaba coches se sale de la calzada y se incendia en Sunbilla

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Autoak zeramatzan kamioi batek errepidetik irten eta su hartu du Sunbillan
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EITB

Última actualización

Un camión que transportaba turismos se ha salido de la calzada y se ha incendiado esta mañana a la altura de Sunbilla. El camión ha quedado totalmente calcinado, y el conductor, de 49 años, ha resultado herido leve. El siniestro ha tenido lugar sobre las 07:00 horas en la carretera N-121. 

Navarra Accidentes de Tráfico Sociedad

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