ACCIDENTE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Autoak zeramatzan kamioi batek errepidetik irten eta su hartu du Sunbillan

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Autoak zeramatzan kamioi bat errepidetik atera eta su hartu du Sunbilla parean. Kamioia erabat kiskalita geratu da baina gidaria, 49 urteko gizonezkoa, arin zauritu da. 07:00ak aldera gertatu da ezbeharra N-121 errepidean. 

Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X