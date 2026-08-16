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Jorge Carvalhok euskara bere bizimodu bihurtzea lortu du

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Ia 30 urte daramatza jada Euskal Herrian bizitzen. Igeltseroa da lanbidez, baina pandemian lana galdu zuen, eta 62 urte zituela betidanik maite izan duen zaletasuna bizimodu bihurtzea erabaki zuen: kalean euskaraz kantatzea. Ordutik, Bilboko Plaza Eliptikoan giroa alaitzen du, euskarazko errepertorio zabalarekin. 

Bilbo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Euskara Gizartea

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