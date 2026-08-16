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Jorge Carvalho convierte el euskera en su nueva forma de vida

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jorge Carvalhok euskara bere bizimodu bihurtzea lortu du
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EITB

Última actualización

Lleva casi 30 años viviendo en Euskal Herria, aunque nació en Portugal. Albañil de profesión, perdió su trabajo durante la pandemia y, a los 62 años, decidió convertir su afición de siempre en una forma de vida: cantar en la calle. Desde entonces, ameniza la Plaza Elíptica de Bilbao con un repertorio en euskera.

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