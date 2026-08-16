Jorge Carvalho convierte el euskera en su nueva forma de vida
Lleva casi 30 años viviendo en Euskal Herria, aunque nació en Portugal. Albañil de profesión, perdió su trabajo durante la pandemia y, a los 62 años, decidió convertir su afición de siempre en una forma de vida: cantar en la calle. Desde entonces, ameniza la Plaza Elíptica de Bilbao con un repertorio en euskera.
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