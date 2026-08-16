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10 urteko haur bizkaitar bat egoera kritikoan, Espinosa de los Monterosen (Burgos) traktore batek harrapatu ostean

Istripua larunbateko 22:30ak baino minutu batzuk lehenago gertatu zen, Sancho Garcia plazan, oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik.

Hospital cruces
Gurutzetako Ospitaleko artxiboko irudia
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko 10 urteko haur bat oso larri dago Gurutzetako Ospitalean, bart traktore batek Espinosa de los Monteros herrian harrapatu ondoren. Bizkaiko mugatik 30 kilometrora dagoen Burgosko herria da Espinosa de los Monteros, eta euskal herritar askok igarotzen dute uda bertan, adingabearen eta haren familiaren kasuan bezala.

22:30ak baino minutu batzuk lehenago gertatu zen ezbeharra, Sancho Garcia plazan, oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik.

112 larrialdi zerbitzuak abisua jaso bezain pronto bertaratu ziren Burgoseko trafikoko Guardia Zibila, COS Guardia Zibila eta Sacyl osasun-larrialdiak. Azken horrek oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia bat bidali zien Espinosa de los Monteroseko EAGko medikuei eta larrialdietako unitate medikalizatu (EEU) bat ere bai. 

Istripuaren ostean, Gurutzetako Ospitalera eraman zuten haurra zauri larriekin.

Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.

 

Gurutzetako Ospitalea Bizkaia Burgos Trafiko Istripuak Gizartea

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