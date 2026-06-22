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Haurreskolak 13:00etan itxiko dira gaurtik aurrera, muturreko beroagatik

Haurreskolen Partzuergoak bere zentroen itxiera aurreratzea erabaki du, tenperatura altuak direla eta. Neurria datozen egunetan egongo da indarrean, kontrakoa erabaki arte.

HAURRESKOLA UME HAUR ESKOLA EFE KLASE
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EITB

Azken eguneratzea

Haurreskoletan matrikulatutako haurrak dituzten familiek 13:00ak baino lehen jaso beharko dituzte astelehen honetatik aurrera. Haur Eskolen Partzuergoak iragarri duenez, ikastetxeak aldez aurretik itxiko dituzte Hego Euskal Herriari eragiten dion muturreko beroaldiaren aurrean.

Erabakia astelehen honetan bertan sartuko da indarrean eta datozen egunetan mantenduko da, tenperatura altuek dirauten bitartean. Partzuergoak adierazi duenez, neurriak aktibo jarraituko du egoera meteorologikoaren bilakaeraren arabera erabaki berri bat hartu arte.

Iragarpena bero-bolada betean iritsi da, Hego Euskal Herriko hainbat lurraldetan abisuak eta alertak aktibatuta, eta azken egunetan 40 gradutik gorako tenperaturak izan dira zenbait tokitan.

Neurriaren helburua da adingabeen eta zentroetako langileen ongizatea bermatzea bero handieneko orduetan. Partzuergoak ordutegiaren edozein aldaketaren edo normaltasunera itzultzearen berri emango du, eguraldiak horretarako aukera ematen duenean.

Hezkuntza Gizartea

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