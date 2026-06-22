El calor extremo y la alerta roja amenazan la celebración de las hogueras de San Juan

Las temperaturas extremas y la alerta roja por riesgo de incendios amenazan la víspera de San Juan en numerosos puntos de Euskal Herria. Ante esta situación crítica, y a falta de una directriz general del Gobierno Vasco, cada municipio está tomando sus propias decisiones en reuniones de urgencia.

En Tolosa, por ejemplo, el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas se reúnen esta tarde para evaluar la situación meteorológica y decidir qué hacer con las hogueras. Por su parte, en San Sebastián, el alcalde Jon Insausti confirma que se mantienen los 17 fuegos oficiales autorizados en los barrios, ya que cuentan con estrictos protocolos de seguridad y supervisión.

Sin embargo, el consistorio advierte de que cualquier hoguera particular fuera de estas zonas queda totalmente prohibida para evitar riesgos innecesarios.

El calor extremo también ha obligado a modificar los planes en Andoain, donde el programa festivo ya ha sufrido los primeros recortes. El consistorio ha suspendido todas las actividades al aire libre y deportivas previstas hasta las 20:00 horas de hoy para proteger a la ciudadanía.

Aunque se mantienen los actos principales de esta noche, la incertidumbre persiste de cara a mañana debido a la continuidad del aviso meteorológico.