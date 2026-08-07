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Sin dinero y sin tumba: cinco curiosidades sobre Juan Sebastián Elkano, el gran navegante de Getaria

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Euskaraz irakurri: Dirurik eta hilobirik gabe: Juan Sebastian Elkano Getariako nabigatzaile handiari buruzko bost bitxikeria

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¿Qué se conoce del gran marino vasco que dio la primera vuelta al mundo? Nos acercamos a su figura cuando se cumplen 500 años de su muerte. Precisamente, Getaria acogerá esta tarde la representación del desembarco de Elkano, tradicional acto que se realiza cada cuatro años y que podrás seguir en directo por streaming en Orain, a partir de las 16:45 horas..

Juan Sebastián Elkano Getaria Sociedad

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