Sin dinero y sin tumba: cinco curiosidades sobre Juan Sebastián Elkano, el gran navegante de Getaria

La familia del joven fallecido tras recibir un golpe de un portero de la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz ha respondido a las declaraciones de la alcaldesa, Maider Etxebarria, y asegura que el Consistorio nunca abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Además, reclama que se entregue la documentación solicitada y que el Ayuntamiento colabore con la justicia.