Asintomático y bajo control el caso de hantavirus detectado en Galicia
El caso importado de hantavirus Andes detectado en Galicia se encuentra bajo control. El paciente, un ciudadano franco-argentino que viaja por Europa, permanece aislado en su alojamiento y está completamente asintomático, por lo que las autoridades sanitarias aseguran que ya no puede transmitir la enfermedad.
El positivo se confirmó a partir de una muestra tomada hace unos días en Francia, donde acudió a un centro sanitario por un cuadro respiratorio leve.
Vigilancia y rastreo de contactos
El Ministerio de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Xunta de Galicia han activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones. Los equipos de salud pública están identificando y realizando el seguimiento de los contactos estrechos del afectado, aunque no ha sido necesario su ingreso hospitalario al encontrarse sin síntomas.
En paralelo, las autoridades francesas rastrean a las personas con las que el viajero tuvo contacto durante su recorrido por Nueva Aquitania, Normandía e Isla de Francia. Solo quienes mantuvieron un contacto estrecho y prolongado deberán permanecer en aislamiento preventivo, mientras que el resto únicamente tendrá que vigilar la posible aparición de síntomas.
Un riesgo de transmisión muy limitado
Los responsables sanitarios franceses han querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Explican que el paciente presenta una carga viral "extremadamente débil" y recuerdan que la variante Andes, aunque es la única del hantavirus que puede transmitirse entre personas, lo hace de forma poco frecuente y únicamente tras un contacto muy estrecho y prolongado. Además, el contagio suele producirse en pacientes con cuadros graves, una situación que no se da en este caso.
Un antecedente reciente
La detección de este positivo se produce apenas un mes después de que la Organización Mundial de la Salud diera por concluido el brote de hantavirus Andes registrado en el crucero MV Hondius, evacuado en Tenerife tras causar tres fallecidos. Sanidad destaca que la experiencia adquirida durante aquel episodio ha permitido disponer de protocolos plenamente actualizados para actuar con rapidez ante nuevos casos importados.
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