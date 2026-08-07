Hantabirusa
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Sintomarik gabe eta kontrolpean dago Galizian atzemandako hantabirusaren kasua

Pazientea, frantziar-argentinar bat, ostatuan isolatuta dago, eta Osasun Ministerioa zein Galiziako Xunta haren kontaktuen jarraipena egiten ari dira.

(Foto de ARCHIVO) El Brote De Hantavirus En El Mv Hondius Evidencia La Complejidad Aseguradora De Las Crisis Sanitarias Marítimas Europa Press 18/5/2026
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Galizian atzemandako Andeetako hantabirusaren kasu inportatua kontrolpean dago. Europan barrena bidaiatzen ari den frantziar-argentinarra ostatuan isolatuta dago, eta ez du sintomarik. 

Horrenbestez, osasun-agintarien arabera, ez du gaixotasuna transmititzeko arriskurik. Positiboa Frantzian hartutako lagin batean baieztatu zuten, arnasketako sintoma arinak zituela osasun-zentro batera jo ondoren.

Kontaktuen jarraipena

Espainiako Osasun Ministerioak, Osasun Alertak eta Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak eta Galiziako Xuntak kasu horietarako aurreikusitako protokoloak aktibatu dituzte. Osasun publikoko zerbitzuak pazientearen kontaktu estuak identifikatzen eta haien jarraipena egiten ari dira. Hala ere, ez dute ospitaleratu behar izan, ez baitu sintomarik.

Bien bitartean, Frantziako agintariek Akitania Berrian, Normandian eta Île-de-Francen izan zituen kontaktuak identifikatzen ari dira. Harreman estu eta luzea izan zutenek soilik egin beharko dute prebentziozko isolamendua; gainerakoek, berriz, sintomarik agertzen zaien zaindu beharko dute.

Transmititzeko arriskua oso txikia da

Frantziako osasun-agintariek lasaitasun mezua zabaldu dute. Azaldu dutenez, pazienteak "oso birus-karga txikia" du, eta gogorarazi dute Andeetako aldaera dela pertsonatik pertsonara kutsa daitekeen hantabirusaren aldaera bakarra. Hala ere, transmisioa oso ezohikoa da, eta kontaktu oso estu eta luzea behar izaten da kutsatzeko.

Gainera, adituen arabera, kutsatzeko arriskua handiagoa da gaixotasunaren forma larrienetan; kasu honetan, ordea, ez da halakorik gertatzen.

Aurrekari hurbila

Kasu hau Munduko Osasun Erakundeak MV Hondius gurutzaontzian izandako Andeetako hantabirusaren agerraldia amaitutzat eman eta hilabete eskasera atzeman dute. Agerraldi hark hiru hildako eragin zituen, eta bidaiariak Tenerifen lurreratu eta bertatik ebakuatu zituzten. Osasun Ministerioaren arabera, orduan lortutako esperientziari esker, gaur egun protokoloak eguneratuta daude, inportatutako kasu berrien aurrean azkar eta eraginkortasunez jarduteko.

Hantabirusa Galizia Espainia Gizartea

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