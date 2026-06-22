Dos detenidos por agredir a agentes de la Policía Local durante una actuación por robos en la playa de Plentzia

Dos jóvenes han sido detenidos en Plentzia por presuntamente agredir a varios agentes de la Policía Local cuando estos trataban de identificar al supuesto autor de varios robos cometidos en la playa de la localidad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza investiga además a otros dos menores por su posible participación en los mismos hechos.

El incidente tuvo lugar durante la tarde de este domingo. Agentes de la Policía Local de Plentzia acudieron a la playa tras recibir avisos por varios robos que se estaban produciendo en la zona, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cuando los agentes intentaban identificar al presunto responsable de los robos, varias personas se habrían abalanzado sobre ellos y les habrían agredido, dificultando la actuación policial.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Ertzaintza, que detuvieron a dos jóvenes por su presunta implicación en las agresiones a los agentes. Además, abrió diligencias contra dos menores, que están siendo investigados por su participación en los hechos.

La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de todas las personas implicadas.