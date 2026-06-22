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Bi pertsona atxilotu dituzte Plentziako hondartzan, lapurretetan ari zirela eta udaltzainei erasotzeagatik

Halaber, Ertzaintza bi adingabe ikertzen ari da, igande honetan Plentziako hondartzan izandako gertakarietan parte hartu zutelakoan, hainbat lapurretarekin lotutako polizia-operazio batean.

GORLIZ-PLENTZIA
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EITB

Azken eguneratzea

Bi gazte atxilotu dituzte Plentzian, udaltzain batzuei erasotzeagatik. Agenteak hainbat lagun identifikatzen saiatzen ari ziren, herriko hondartzan lapurretan ari zirelakoan.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Ertzaintza bi adingabe ikertzen ari da, gertakari horietan parte hartu zutelakoan.

Gertaera igande arratsaldean izan zen. Plentziako udaltzainak hondartzara joan ziren, inguruan gertatzen ari ziren lapurretengatik abisua jaso ondoren, Udalak ohar baten bidez adierazi duenez.

Agenteak lapurreten ustezko erantzulea identifikatzen saiatzen ari zirenean, hainbat pertsona oldartu zitzaizkien eta eraso egin zieten, Poliziaren jarduera eragozteko.

Ertzaintza bertaratu zen, eta bi gazte atxilotu zituzten, agenteen aurkako erasoekin zerikusia zutelakoan. Gainera, bi adingaberen aurkako eginbideak ireki zituen, gertakarietan parte hartu ote zuten ikertzen ari baitira.

Ikerketak zabalik jarraitzen du gertatutakoa argitzeko, inplikatutakoen erantzukizuna zehazteko.

Plentzia Lapurretak Ertzaintza Gizartea

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