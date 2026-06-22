Pedrosa sailburuak jakinarazi duenez, USaPeko euskara azterketan zeroen % 47 ebaluatzaile berak jarri zituen
Azterketa horretan jarritako 168 zeroetatik 108, 11. eta 12. epaimahaiek zuzendutako azterketei dagozkie; guztien % 64,3.
Unibertsitatera Sartzeko Azken Proban (USaP) Euskara eta Literaturako azterketan erregistratutako 168 zeroetatik 79, hau da, ia % 47, ebaluatzaile bakar batek zuzendutako azterketei dagozkie. Hala jakinarazi du Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburuak, eta egoera horren inguruko azalpen “gardena” eskatu dio EHUko errektoretzari.
Pedrosa Eusko Legebiltzarreko Kultura, Euskara eta Kirol Batzordean agertu da gaur, emaitza polemiko horien inguruan sortutako egoera aztertzeko.
“Elementu objetiboak”
Bere hitzaldian, sailburuak adierazi du arazoak eragindako ikasleen eta haien senideen kezka “ez zela funtsik gabea”, emaitza horiek “azalpenak eskatzea justifikatzen zuten elementu objektiboak” baitzituzten. “Ez gara ohiko aldakortasun batez ari, estatistikoki espero zitekeenetik urruntzen den emaitzen banaketa batez baizik; horrek azterketa eta erantzun berehalakoa, zuhurra eta oinarritua eskatzen zituen”, gaineratu du.
Sailburuak azaldu duenez, EHUk emandako datuen arabera, 168 zeroetatik 108, 11. eta 12. epaimahaiek zuzendutako azterketei dagozkie; guztien % 64,3, alegia. 11. epaimahaiaren kasuan, egoera bereziki deigarria dela nabarmendu du, han pilatzen baitira zeroetako 80; guztizkoaren % 4 7,6.
Pedrosak azaldu du beste datu esanguratsu bat ere badagoela: 11. epaimahaian, zeroz kalifikatutako ariketa guztiak, bat izan ezik, ebaluatzaile bakar batek jarri zituela, egokitu zitzaion “tarte alfabetikoan”.
Sailburuaren esanetan, datu horiek ez dute aukera ematen “behin betiko ondoriorik aurreratzeko”, baina bai “azalpen gardena” eskatzeko. Horregatik, emaitzen kontzentrazio “hain atipikoaren” arrazoiak “erabateko zorroztasunez” aztertzeko eskatu du, gainerako epaimahaietan ikusitako banaketatik urrun dagoela iritzita.
Era berean, epaimahaien osaera argitaratzeko eskatu du, “azterketak dituzten beste prozesu batzuetan egiten den bezala, hala nola enplegu publikoaren eskaintzetan”. Horrez gain, ikasleak epaimahaien eta ebaluatzaileen artean “modu orekatuagoan” banatzeko formulak aztertzea galdegin du, “nahi gabeko ondorioak edo desberdintasun pertzepzioak sor ditzakeen kontzentrazio arriskua murrizteko”.
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