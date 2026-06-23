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90 urteko pertsona bat hil da Bizkaiko egoitza batean, bero-kolpe batek jota

Guztira, 44 pertsona artatu ditu Osakidetzak astearte honetan (atzo halako bi), EAEn izandako tenperatura altuen ondorioz.
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Bilbo, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

90 urteko pertsona bat hil da astearte honetan Bizkaiako zaharren egoitza batean, bero-kolpe bat izan eta gero.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakitera eman duenez, orotara, 44 petsona artatu ditu Osakidetzak gaur, tenperatura altuek eragindako arazoengatik, atzo halako bi. 

Zabaldutako oharraren arabera, 10 eta 90 urte artekoak dira artatutako herritarrak. Horietatik, 24 pertsona osasun-zentroetara eraman behar izan dituzte, gehienak kasu arinak izan badira ere. 

Bizkaian izan dira kasu gehienak, 30; Gipuzkoan, berriz, 14; eta Araban, bateere ez. 

 

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