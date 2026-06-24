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Bi pertsona zauritu dira Leioako ostalaritzako lokal batean izandako gas-leherketa baten ondorioz

Gertakariaren ondorioz, kaltetutako eraikineko bizilagunak etxetik atera behar izan dituzte, eta udal-teknikariak kalteak ebaluatzen ari dira, Iparragirre kalean.

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EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona zauritu dira gaur goizean Leioako (Bizkaia) ostalaritza lokal batean izandako gas-leherketan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gertakaria 07:05ean izan da, Iparragirre kaleko establezimendu batean. Lokaleko sukaldariak erredurak izan ditu buruan eta beso batean. Zauritutako beste pertsona ere ospitalera eraman behar izan dute; lokaletik kanpo zegoen hori.

Barakaldoko Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte biak.

Leherketak kalteak eragin ditu eraikinaren fatxadan eta inguruan aparkatuta zeuden hainbat ibilgailutan.

Gainera, eraikineko bizilagunak etxetik atera dituzte, badaezpada ere. Leioako Udaleko teknikariak kalteen ebaluazioan eta eraikinaren segurtasunean lanean ari dira.

Leioa Tabernak Gizartea

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